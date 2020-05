Des masques pour les professionnels en Nouvelle Aquitaine

Des masques réservés à des usages non sanitaires sont proposés à usage des professionnels en contact avec le public. Différentes entreprises offrent leur concours ; faisons le tour…

L'entreprise CAP VITAL SANTE, située notamment à Thiviers, commercialise des masques à usage unique mais également des masques alternatifs lavables ainsi que du gel hydroalcoolique en 1L + 250ml, des blouses lavables, des charlottes, des surchaussures, du savon etc. Contact: 05 53 52 76 76 ou 06 10 58 60 04 ou amelie.fargeot@vitalsenior.fr

L'entreprise TOILE DESMAZES commercialise depuis peu des masques à Thiviers. Contact: direction@desmazes.com - contact@desmazes.com - 05 53 55 18 08

L’entreprise SENDO à Nontron. En capacité de fabriquer 3 000 à 5 000 masques / jour. Contact Patrick Mappas, dirigeant de cette entreprise. Pour prise de commande et renseignements par courriel à pmappas@gmail.com. Masques barrière de catégorie 2 en tissus lavables et réutilisables.

L’entreprise RUBI CUIR à Boulazac fabrique et commercialise des masques catégorie 1 lavables 10 fois. Pour commander des masques, rendez-vous sur le site ajbiais.com puis/ou remplissez le bon de commande de masques barrière.

C Discount, en partenariat avec CCI France, CMA France et l'Etat Français mettent en place pour les TPE / PME une chaîne logistique ainsi qu'un réseau de distribution en France afin que ces TPE/PME concernées puissent commander et être livrées en masques chirurgicaux conformes aux normes de sécurité CE. 10 à 14 millions de masques seront approvisionnés par semaine. Important pour les TPE/PME concernées, situées sur le secteur de Thiviers : dans le cadre de cette opération, 3 lieux de livraison des masques sont prévus en Dordogne dont un à Thiviers au magasin LEADER PRICE, place de la Libération, joignable au 05 53 62 46 77 (2 autres sont déployés à Sarlat et Montpon Menestérol). Pour commander en ligne, RDV sur le site cdiscount.com

Une plateforme régionale, mise au point par la Région Nouvelle Aquitaine et réservée aux professionnels, vise à rapprocher ceux qui souhaitent commander des masques ou d'autres équipements de protection et les entreprises qui en fabriquent en Nouvelle Aquitaine. Enregistrement d'un compte pro. et informations sur le site de la Région Nouvelle Aquitaine.

Enfin des Liens Internet fournis par la Direction Générale des Entreprises permettent de trouver des solutions pour s'approvisionner en matériel de protection individuel pour salariés et employeurs, du gel hydroalcoolique et des masques.