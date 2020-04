Des produits frais à portée de clic dans la Loire

En période de confinement, il n'est pas toujours facile de s'approvisionner en produits frais. Les producteurs de la Loire vous proposent leurs légumes, œufs, viandes, volailles, etc. en livraison ou en Drive fermier. France Bleu Saint-Etienne Loire s'associe à leurs efforts et vous propose une liste non exhaustive pour continuer à bien manger et à vous régaler.

A la Ferme de la Giraudière à La Talaudiere /Fermes des Hautes Terres Gaëlle vous propose ses oeufs, poulets, boeuf limousine..Vous commandez par SMS votre colis est prêt en Drive ou en livraison. Contact: 06 25 25 00 21

La Ferme de Rolbec vous offre de commander de la viande de bœuf, en caissettes de 5 kg à 10,50 euros le kg, par 10 kg à 10 euros le kg, ou au détail.) Commandez via le facebook de la Ferme de Rolbec

Laurent Brosse, Maraicher et horticulteur à Sorbiers, livre ses légumes et ses plants ou vous permet d'acheter à la ferme 06 58 22 18 69 lbrosse@laposte.net et sur facebook: Les serres de chevrières.

Les 24 AMAP de la région poursuivent leurs livraisons hebdomadaires (principe de commandes payées à l’avance) sur de très nombreux produits (légumes, viandes, fromages, œufs, fruits, etc.). Tous leurs points de livraison en un clic.

VRAC en Vert à Saint Etienne, prépare vos commandes à aller chercher 9h30 13h30 et de 15h00 à 18h00. Paiement CB uniquement https://www\.facebook\.com/vracenvert/ {Info pratique} Pour vos commandes, privilégiez l'envoi par mail à contact@vracenvert.fr - les commandes reçues avant 14h seront faites dans la journée, celles reçues après seront préparées le lendemain.