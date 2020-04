Initiatives solidaires : des paniers repas offerts à certains personnels du CHU de Reims et des particuliers qui hébergent gratuitement des soignants.

Des repas livrés aux soignants et des hébergements gratuits. Mobilisation solidaire.

Des paniers repas offerts à certains personnels du CHU de Reims

Le CHU de Reims devrait recevoir une centaine de paniers à cuisiner, sur les 800 repas pour les soignants des hôpitaux les plus touchés par le Covid-19 que l'entreprise Quitoque livrera aux soignants en France. Cette action est rendue possible grâce à la mobilisation des clients Quitoque qui ont participé à une cagnotte solidaire, abondée par la marque et à un partenariat avec la Fondation des Hôpitaux de France.

Quitoque est une entreprise qui livre à domicile des ingrédients frais nécessaires à la réalisation de repas, avec la fiche-recette détaillée. Les clients peuvent choisir 2 à 7 recettes chaque semaine pour un budget : de 5€ à 9€ par assiette.

Un exemple qui prouve que la pandémie qu'on connait permet aussi à des start up de se faire connaitre tout en participant à des élans de solidarité.

Autre exemple de solidarité avec la plateforme Airbnb pour loger gratuitement des professionnels de santé

La plateforme Airbnb et des hôte qui logent gratuitement des professionnels de santé. En partenariat avec le Ministère de la Ville et du Logement, Airbnb a lancé une opération de solidarité en aidant sa communauté d’hôtes à accueillir le personnel soignant

ceux des hôpitaux, EHPAD, étudiants en médecine , travailleurs sociaux et bénévoles en centre d’hébergement d’urgence

Cette plateforme a pour but de simplifier la mise en relation entre des hôtes et des soignants qui ont un temps de transport de plus de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le service est gratuit, les hôtes mettent une chambre ou un logement gratuitement à disposition du personnel médical sur la plateforme. Airbnb ne percevra pas de commission. Pour chaque séjour, les hôtes sont dédommagés à hauteur de 50 euros via un virement par Airbnb .

Un dispositif qui existe depuis 3 semaines et qui sera prolongée pour accompagner la mobilisation exceptionnelle des personnels contre le COVID-19.

Site internet d'Airbnb

Des couturiers et couturières impliqués dans la fabrication de masques

C'est le cas de Virginie Dyszka, cette couturière de formation est confinée chez elle à Behren-lès-Forbach. Depuis plus d'une semaine, elle profite de ce temps libre pour fabriquer des masques

il me faut en moyenne 30 minutes pour fabriquer une pièce

Et Virginie en a déjà remis plus de 80 aux soignants des secteurs de Forbach et Sarreguemines

pour les infirmières libérales, les centres médicalisés pour handicapés et pour un EHPAD

Forbach : une couturière de formation conçoit des masques pour les soignants © Radio France

On termine avec une course solidaire de 3 km à faire, chez soi

"La confinée" est organisée pour remercier le personnel qui œuvre contre le COVID 19.

"La confinée", course solidaire à faire chez soi © Radio France - Michelle Ombert

À l'initiative, l'association Courir pour un avenir, bien connue et habituée à organiser des événements sportifs caritatifs.

Le principe de "La confinée" : vous vous inscrivez par internet, et recevez votre dossard par mail.

L'épreuve est à réaliser jusqu'au 4 mai, en dansant, en courant, en marchant, en montant des escaliers peu importe tant que c’est sur votre lieu de confinement et avec le sourire

Ensuite, vous vous prenez en photo avec le hashtag #3kmcontrelecovid19

Des photos qui ne manqueront pas de faire plaisir au personnel soignant, mais l'initiative va plus loin

L'inscription coûte 5 euros, reversés à 65% au CHU de Reims et à 35% à l’association Pour le bonheur de SOAN, garçon de 9 ans qui a besoin d'un moteur pour son fauteuil roulant d'un montant de 3 000 euros.

Outre cette initiative solidaire et festive à faire en famille, vous participerez au tirage parmi les participants pour repartir avec une semaine au camping 4* Les Palmiers de Hyeres (Var) pour 6 personnes à prendre à la fin du confinement, ou encore des bons d'achat chez Endurance shop.

La confinée, course solidaire à faire chez soi © Radio France

Lien pour s'inscrire à La Confinée

