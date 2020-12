Des savons naturels de la savonnerie Les Mains Sales à Champeix

Florence conçoit des savons surgras et des cosmétiques naturels, produits artisanalement, à la main. L’ensemble de la production, depuis les matières premières jusqu’à l’emballage, vise une démarche locale et écologique. Toutes les huiles et graisses végétales, principales matières premières, sont 100 % issues de l’agriculture biologique et le plus possible locales.

Elle utilise la technique de la saponification à froid. Une technique ancestrale permettant de ne pas chauffer la pâte à savon pour préserver les propriétés des huiles végétales et la glycérine dans les savons.

Les Mains Sales

Dans la boutique vous trouverez aussi des huiles de soins, des baumes, des déodorants, des dentifrices... Rendez-vous 2, rue des Moulins à Champeix et sur le site internet.

