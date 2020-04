Des séances de sophrologie gratuites pour le personnel soignant

La vie est plus belle avec des pensées positives ....c'est la philosophie d'Anne Robert, sophrologue à Saint-Julien-d'Ance en Haute-Loire. Anne propose des séances en visio-conférence pour le personnel soignant , et ceux qui sont en contact avec le public, pompiers, ou policiers....

La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit ».

Elle s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente.

La sophrologie est un outil très efficace pour garder confiance et espoir.