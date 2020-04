Des séances gratuites d'initiation à la sophrologie depuis chez soi

La sophrologie est une technique qui permet d’apprendre à mieux gérer ses émotions négatives et son ascenseur émotionnel, mais aussi à lâcher prise et à gagner en sérénité, grâce à des exercices de respiration, de détente musculaire et de suggestion mentale. La sophrologie permet ainsi, grâce à des outils simples et faciles à reproduire seul, de canaliser ses problématiques et savoir réagir dans les situations difficiles. Et au-delà, de pouvoir prendre conscience de ses capacités à faire le vide.

Interview de Sébastien Melin sur France Bleu 100% Sud le samedi 11 avril 2020 avec Philippe Garcia Copier

Tous les samedis matins, en Facebook Live, à 11h, Sébastien Melin, par solidarité depuis le début du confinement, a décidé de proposer des séances gratuites en accès totalement libre d’expérimentation de la sophrologie, dans le plaisir et la convivialité, depuis Marseille. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies lors des premières éditions de partout en France et le rendez-vous est en train de devenir un "rituel" de confinement. Chez soi, debout puis assis, devant son ordinateur ou son smartphone, laissez-vous porter par la voix du sophrologue.

Retrouvez les premières séances en vidéo

