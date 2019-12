Des tisanes romaines créées à Nîmes pour les fêtes de fin d'année

Des tisanes romaines ont été créées à Nîmes. Roman and Tea" une gamme de tisanes 100 % nîmoises avec des plantes utilisées à l'époque par les romains.

Une bonne idée cadeau pour les fêtes ou alors pour se remettre des repas trop lourds : "Roman and Tea" c'est le nom de cette marque de tisanes romaines. Des tisanes romaines créées et fabriquées à Nîmes

Huit tisanes différentes

C'est une collaboration entre le musée de la Romanité et un herboriste, Paul Dorier-Sammut pharmacien et herboriste à Nîmes face à la Maison Carrée. Huit tisanes différentes : la Auguste, La pont du Gard, la Tour Magne, la Maison Carré, la Gladiateur, La Nemausus, la Aréna et La Garrigue.

Ces tisanes sont en ventes à l'Office de Tourisme, au musée de la Romanité, et à la pharmacie herboristerie de la Maison Carrée.