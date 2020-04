Des vignerons aident à la préparation de gel hydroalcoolique

Dans le vignoble de Fronton (entre le Tarn et la Garonne) la famille Arbeau est installée à Labastide -Saint-Pierre depuis 1878 et c’est Jean_François Arbeau qui a eut l’idée de bâtir la distillerie en 1920. Aujourd’hui Anne et Géraud (ils sont frère et sœur) représente la quatrième génération. Ils sont donc vignerons (en conversion biologique) et distillateurs. Ils distillent du marc de raisin et des lies de vin. Face à l’épidémie de coronavirus et parce qu’il y a besoin de gel hydroalcoolique pour nettoyer nos mains (c’est l’un des gestes barrières), Anne et Géraud ont répondu à l’appel de pharmaciens et laboratoires de notre région et mettent leur savoir faire à leur service. Depuis le 23 mars 2020 ils ont donc livré plus d’une centaine d’hectolitres d’alcool dans des pharmacies du Tarn et Garonne, du Lot, de la Haute-Garonne, du Tarn, et du Lot et Garonne. Ils fournissent aussi cet alcool à 2 laboratoires de produits cosmétiques qui depuis cette épidémie se sont eux aussi lancés dans la fabrication de gel, l’un dans le Tarn et l’autre dans le Tarn et Garonne.

Une distillerie familiale dans le Tarn et Garonne - Anne Arbeau

Julie Delpech (la pharmacienne de Beauzelle, en Haute Garonne) témoigne : " Depuis le vendredi 27 mars, elle a pu récupérer 60 litres d’alcool distillé, ce qui lui a permis de préparer 900 flacons de solution hydroalcoolique. Ils sont ensuite distribués chez les infirmiers, les kinés, les boulangers du secteur de Beauzelle. Et bien sur, dans sa pharmacie."

Distiller pour aider à lutter contre le coronavirus c’est donc ce que font Anne et Géraud pour le vignoble Arbeau dans le Tarn et Garonne. C’est aussi le cas pour la distillerie La Cavale dans l’Aude, à Limoux.