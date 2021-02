Dessinateurs et musiciens aujourd'hui dans 100% icaunais !

Comme d'habitude entre 10h et 11h, nous avons rendez-vous avec des icaunais passionnés et passionnants. Et aujourd'hui c'est une belle galerie d'artistes que l'on reçoit.

Tout d'abord un icaunais passionné de jazz, de saxophone, et de dessin. Il s'appelle François Canard, et son groupe s'intitule Senecio.

François Canard

Son frère Pierre-Yves Canard, lui, est peintre et qui travaille actuellement à un projet pour décoré les vitrines des magasins abandonnés de son village, Châteauneuf-sur-Cher.

Pierre-Yves Canard

Michael Marchetti, quant à lui, est basé à Chanvres. Il est professeur de guitare, musicien, mixeur son. Il réalise aussi les titres musicaux d'autres chanteurs ou chanteuses.

Michael Marchetti

Il a par exemple réalisé cet excellent titre pour Julie Lallement.