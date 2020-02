Deux Miss France en visite au CHU de Rouen

Rouen, France

C’est une jolie surprise pour Solange Gamale. Rachel Legrain-Trapani et Camille Cerf, Miss France 2007 et 2015, viennent d’entrer dans sa chambre de la maternité Charles Nicolle, au CHU de Rouen. Membres de l’association les Bonnes Fées, qui vient en aide aux femmes et aux mères, les deux anciennes Miss ont apporté à Solange un sac rempli de cadeaux pour son deuxième fils, Bryan, né mercredi dernier. « C’est impressionnant, c’est la première fois que je vois des Miss France, et c’est très gentil de leur part d’être venues », s’émeut la jeune maman.

Parmi les cadeaux que les fées ont apporté, des doudous, des jouets et des accessoires pour les bébés. Ce sont ces sacs, baptisés les « écrins des fées », que les deux jeunes femmes vont distribuer dans une cinquantaine de chambres de la maternité cette semaine. L’occasion pour les deux Miss d’échanger avec toutes les mamans qu’elles rencontrent. Pour Camille Cerf, s’engager dans une association qui soutient les femmes était un choix évident : « On est une association de femmes, les personnes qui gèrent l’association sont aussi des femmes, dont s’engager pour les femmes et les enfants, ça nous semblait tout naturel. C’était plutôt logique de s’emparer de sujets qui nous touchaient plus que les autres », explique-t-elle.

Un soutien aux femmes atteintes de maladies

Mais les Bonnes fées ne viennent pas seulement voir les femmes quand elles vont bien. Rachel Legrain-Trapani explique que l’association a pour but d’apporter du soutien aux femmes isolées et atteintes de maladies, notamment en organisant des collectes de fonds. « On accompagne aussi des femmes qui ont eu des cancers, on fait des ateliers socio-esthétiques. C’est l’occasion de partager avec elles, de discuter aussi, » explique Miss France 2007. « Ma grand-mère a eu le cancer du sein, elle a été une des premières femmes opérées en France, donc forcément, ça me touche. Pour moi, c’est une continuité », conclut-elle.

Accueillies par Catherine Aubin, coordonatrice en maïeutique, les deux jeunes femmes tournent actuellement l’émission Baby Boom sur TF1. © Radio France - Marie Martirossian

La visite des deux anciennes Miss France a été filmée lundi pour la huitième saison de Baby Boom, une émission diffusée sur TF1, actuellement en tournage au CHU de Rouen.