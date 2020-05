Don du sang : prolonger les bonnes pratiques nées lors du confinement

Ils ont répondu en nombre dès le 16 mars en se déplaçant sur les sites fixes ou de collecte, ce qui a permis de dépasser les objectifs certains jours. Des donneurs habituels bien sûr, mais aussi des donneurs que l'Etablissement Français du Sang pour certains, n'avaient plus vu depuis des années.

Jusqu'à + 150% de fréquentation

Par rapport aux objectifs et prévisions qui sont établis et réévalués chaque jour en fonction de l'état des besoins, nous avons pu accueillir sur certaines collectes jusqu'à 150% de donneurs ainsi que sur les sites fixes. Ce qui a généré parfois jusqu'à une heure d'attente avant de pouvoir s'installer dans le fauteuil.

Une belle solidarité, une belle présence, ce qui a permis de maintenir un stock tout à fait convenable, Muriel Blaison ,responsable prélèvement de la Marne

3 jours de stock perdus en 10 jours

Il faut rester mobiliser pour garantir un niveau de stock satisfaisant - Muriel Blaison

Mais depuis fin avril, précise Muriel Blaison, responsable des prélèvements de la Marne, ce n’est plus tout à fait la même chose : On commence à sentir une baisse de fréquentation et de ce fait, le stock commence un petit peu à diminuer, même si l'on reste confortable. La fréquentation sur le site de Metz a chuté à 50%.

Ce rêve d'un tel niveau de fréquentation, que fait tout responsable de prélèvement, a malheureusement pris fin avec le déconfinement. Plusieurs facteurs l'expliquent :

La reprise de l'activité chirurgicale , mise en suspend pour permettre l'accueil des patients atteints de la Covid, nécessite la délivrance de nombreuses poches de sang.

, mise en suspend pour permettre l'accueil des patients atteints de la Covid, nécessite la délivrance de nombreuses poches de sang. Une fréquentation qui se tasse du fait du déconfinement et de la reprise du travail pour certains donneurs qui ont ainsi moins de temps.

du fait du déconfinement et de la reprise du travail pour certains donneurs qui ont ainsi moins de temps. Le mois de mai et ses jours fériés qui éloignent les potentiels donneurs des lieux de collectes.

L'été approche il faut que l'on préserve nos stocks

Même s'il n'y a pas péril sur les stocks pour l'heure, l'Etablissement Français du Sang lance un appel à la vigilance. Il invite les donneurs qui se sont déplacés pendant le confinement à réitérer leur geste. Restons donc mobilisés.

Les sites de prélèvements qui vous accueillent dans le Grand Est

STRASBOURG rue Spielmann de 8h à 20h ; 8-13h le samedi

rue Spielmann de 8h à 20h ; 8-13h le samedi NANCY Lobau Bvd Lobau de de 8h à 19h ; 8-16h le samedi

Bvd Lobau de de 8h à 19h ; 8-16h le samedi Metz rue des dames de Metz de 8h à 19h ; 8-13h le samedi

rue des dames de Metz de 8h à 19h ; 8-13h le samedi REIMS rue Cognacq-Jay de 8h à 16h le lundi, mardi, mercredi et vendredi; 8h-19 le jeudi; 8h-12h30 le samedi