À la maison du don d'Avignon, on donne son sang et on se fait tirer le portrait

Faire don de sang, plaquettes et plasma : un geste désintéressé, pourtant essentiel pour les hôpitaux de la région. Alors, pour remercier et encourager les donneurs, la Maison du don d'Avignon (Établissement Français du sang) organise pour la troisième année, une semaine de la photographie. Chaque donneur est photographié par un professionnel et son portrait va être exposé sur place.

Les stocks de sang sont trop bas en Vaucluse

Et la formule semble prendre. "L'année dernière, on a réalisé une soixantaine de portraits, cette semaine, on a déjà plus de 100 créneaux réservés", se félicite Camille Privé, chargé de promotion de la Maison du don, à l'initiative de cette semaine spéciale. Une bonne nouvelle : la région PACA n'est pas auto-suffisante en sang, elle doit se fournir auprès d'autres régions, entre autres chez son voisin Auvergne-Rhône-Alpes.

"En région PACA, on a besoin de 1.000 poches de sang par jour, on n'en prélève que 800."

Camille Privé, chargé de promotion de la Maison du don d'Avignon

Léa s'apprête à rester plus d'une heure brancher à la machine qui récupère ses plaquettes © Radio France - Emilie Méchenin

"Mettre un visage sur les dons"

À 34 ans, Léa est une habituée : "Cette année, j'ai dû donner quatre ou cinq fois. Je sais que c'est essentiel : je suis une infirmière en pédiatrie, avec des greffes de moelle, les enfants ont besoin de sang." Mardi matin, elle est restée une heure et demie branchée à une machine pour donner ses plaquettes.

Appelée pour compléter un créneau, elle a eu la surprise en arrivant au centre de pouvoir être photographiée. "C'est vraiment sympa : on ne connaît pas les donneurs. Quand on reçoit les poches au travail, ça permet de mettre un visage sur les dons."

Soixante donneurs photographiés lors de la précédente édition, plus d'une centaine d'inscrits cette année. © Radio France - Emilie Méchenin

Depuis la première édition, Frédéric Sicard, photographe à Morières-lès-Avignon, vient bénévolement tirer le portrait des donneurs : "C'est une belle façon de les remercier pour ce don". Cette semaine, quatre photographes professionnels viennent tout au long de la semaine immortaliser ce moment.

Les dons se font uniquement sur rendez-vous, sur mon-rdv-dondusang.fr et au 04.90.81.14.27. Jeudi 22 avril de 11 heures à 18 heures et vendredi 23 avril de 8h30 à 15h30.