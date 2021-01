Dry January un mois sans alcool pour savoir on nous en sommes

Vincent Ricarrere est éducateur spécialisé au service d'addictologie de l'hôpital de Pau pour lui le Dry January le janvier sec un mois sans alcool est une bonne occasion de savoir si notre consommation d'alcool est raisonnable. C'est toujours bon de faire une pause pour des effets souvent bénéfiques et rapides. D'après un sondage celles et ceux qui relèvent le défi ,dorment mieux, sont plus concentrés et dépensent moins d'argent. En arrêtant l'alcool très rapidement les consommateurs sont aussi de meilleure humeur et se sentent globalement en meilleure forme. Mais il y a aussi certains consommateurs qui eux sont atteints de tremblements, de suées et qui en arrêtant toute consommation d'alcool sortent de leur zone de confort et là il faut se poser les bonnes questions et consulter. C'est une démarche très difficile mais plusieurs solutions sont possibles, face à la dépendance et à l'addiction nous ne sommes pas égaux.

Un mois sans alcool pour savoir où nous en sommes de notre consommation

L'hôpital de Pau propose des prises en charge différentes pour toutes les addictions, en ambulatoire ou en hospitalisation pour nous aider à comprendre si nous sommes dépendant ou addicte il y a une véritable différence. Pour faire le point vous pouvez déjà nous dit notre expert vous évaluer sur Addict'Aide .Vous pouvez aussi vous tourner vers votre médecin traitant surtout si vos proches ont abordé ce sujet avec vous.Vous pouvez joindre notre expert Vincent Ricarrere : 05 59 72 68 33 Pour écouter l'émission c'est par là !