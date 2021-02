Du 15 au 19/02/21, 1 séjour en Gîte au Domaine Le Puits de Jeanne à Plouégat-Moysan à gagner ! Cap ou pas Cap

Vous apprécierez la décoration charmante et sobre ainsi que la grande baie vitrée qui ouvre sur une terrasse surplombant la vallée Ponthousienne... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 19/02/21 avec 1 séjour pour deux personnes en Gîte au Domaine Le Puits de Jeanne à Plouégat-Moysan à gagner !

Gîte "Maison de la Tourelle" | Terrasse

Le séjour pour deux personnes en gîte comprend :

une nuit en gîte "Maison de la Tourelle"

les petits déjeuners pour deux personnes

l'accès au jacuzzi

validité : 1 an

Gîte "Maison de la Tourelle" : Cette ravissante maison en pierre d’une capacité de 8 personnes, a été entièrement rénovée peut accueillir au rez-de-chaussée les personnes à mobilité réduite. Vous apprécierez la décoration charmante et sobre ainsi que la grande baie vitrée qui ouvre sur une terrasse surplombant la vallée Ponthousienne. La maison est composée de trois espaces « nuit », découvrez les chambres de Rosalie, de Hugo et de Louise.

Gîte "Maison de la Tourelle" | Salon

Bienvenue en Bretagne À la croisée des chemins entre la Baie de Morlaix, la Côte de Granit Rose et les Monts d’Arrée.

Une histoire de famille Un puits en intérieur… Jeanne notre aïeule avait construit la bâtisse autour du puits pour faciliter son quotidien à la ferme et l’accès à l’eau courante pour ses bêtes.

Un petit déjeuner aux saveurs locales Profitez de la Bretagne dès le petit déjeuner avec nos crêpes, nos confitures maison, du miel, des œufs, du fromage, de la charcuterie, des fruits et du bon pain.

Espace détente Découvrez votre espace détente avec spa extérieur, tisanerie et massages, pour des moments encore plus doux et relaxants.

Une cuisine généreuse de terroir "Notre Chef, amoureux des bons produits vous concocte des recettes gourmandes. (Re)-découvrez le Kig Ha Farz une spécialité du Nord Finistère".

S'évader Le temps d’un week-end d’une semaine ou d’une nuit, faites une pause bretonne dans nos gîtes et chambres d’hôtes.

Randos de groupe proche du GR 34 Profitez du confort de nos gîtes proches du sentier des douaniers à prix cassés, pour étendre vos horizons et découvrir de nouvelles balades au cœur de la Bretagne en semaine.

Respirer Locquirec, Morlaix, Huelgoat, Braspart, Tregastel, Perros Guirec, autant de destinations à quelques kilomètres de notre domaine qui vous feront lâcher prise et découvrir les trésors du Trégor.