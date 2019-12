Du 9 au 15 décembre, gagnez votre mini-sapin en jouant sur France Bleu Gascogne !

Et si vous faisiez la différence cette année à Noël avec un sapin pas comme les autres ?

Pour un noël éco-responsable

Que serait Noël sans un joli sapin qui brille de mille feux, décoré avec amour et attention ? Mylittlesapin, labellisé “Fleurs de France” propose des sapins naturels en pot produits dans une démarche respectueuse de l’environnement. Supers pratiques, ces minis sapins se glissent partout, que vous soyez dans une petit maison, en appartement, ou que vous n’ayez juste pas envie d’avoir un arbre qui prend la moitié du salon (et qui finira par être renversé par le chat). Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous pourrez le replanter où bon vous semble et lui donner une seconde vie, une retraite bien méritée après les fêtes.

Mini sapin - MyLittleSapin

Gagnez votre mini sapin en écoutant France Bleu Gascogne (ou comment joindre l’utile à l’agréable) du 9 au 15 décembre ! Pour jouer, appelez-nous : 05 58 46 50 50 !