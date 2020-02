Du 3 au 7/02/20, 1 Séjour à gagner avec Bretagne Camping Car en partenariat "Salon des Seniors 2020" à Brest

29200 Brest, France

Emission spéciale France Bleu Breizh Izel en direct du Salon des Seniors le samedi 8 février de 10h00 à 12h30 avec Michel Pagès et ses invités

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 07/02/20 avec un séjour de 3 nuits en camping-car pour 4 à 6 personnes en capacité de couchage à gagner en partenariat avec le Salon des Seniors à Brest les 08 et 09/02/20 !

Bretagne Camping Car

Détails sur le séjour :

3 nuits en camping-car

pour 4 à 6 personnes en capacité de couchage

forfait km de 750 km maximum

pas de retour le lundi

valable jusqu'au 18/12/2020

Le gagnant sera dirigé vers une concession en fonction de son lieu de résidence

LA LOCATION Pour partir à la découverte de la France ou de l'Europe, en couple ou en famille, en camping-cars de location récents, révisés, des explications professionnelles pour que votre voyage ne soit que du bonheur.

votre agence vous proposera la location de camping-car adaptée à vos besoins ou envies. La location d'un camping-car auprès d'un professionnel vous apporte la sécurité

Salon des Seniors les 09 et 09/02/20 à Brest

Rendez-vous les samedi 8 et dimanche 9 Février 2020 pour la troisième édition du salon Seniors. Pendant 2 jours, venez vous informer en rencontrant des dizaines d’exposants et participer aux nombreuses conférences et animations dans les domaines de la santé, de la retraite, de l’accessibilité, des services à la personne, des assurances et mutuelles, des technologies, du tourisme, des loisirs,… Les seniors et ceux qui les entourent trouveront au salon tout ce dont ils ont besoin. En parallèle, venez découvrir le village camping cars à l’extérieur (vendredi, samedi et dimanche), ainsi que la cinquième édition du salon du Tourisme.

INFOS PRATIQUES :

Dates

Vendredi 7 Février 2020 – village camping car sur le parvis (gratuit)

Samedi 8 Février et Dimanche 9 Février – Hall 1

De 10h à 18h (sans interruption - 1 bar & 2 restaurants sur place)

5€ par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans & les PMR

Une billetterie est ouverte sur place.

Parc des Expositions de Brest Penfeld - Hall 1

Parc des Expositions de Brest Penfeld - Hall 1 Restauration

Tradition Bretagne

Ô Ptits Oignons

