Du bon et du sain dans nos assiettes avec la diététicienne-nutritionniste Marie Erbin

"Pour moi, le moment du repas est un plaisir tous les jours renouvelé. Je cuisine depuis toujours afin de me régaler et de faire plaisir à mes proches. Je considère aussi l’alimentation comme un soin que l’on procure à son organisme afin de se sentir bien et d’être en bonne santé. Alors se faire plaisir tout en veillant à la variété et à l’équilibre global, c’est devenu un réflexe."

C'est par ces mots que Marie Erbin se présente sur son blog et cette notion de plaisir est ancrée dans sa philosophie, ainsi que la notion de bons réflexes alimentaires. Nous aider à les acquérir fait partie intégrante de son métier. Mais au final c'est quoi une diététicienne-nutritionniste ?

A quoi sert une diététicienne-nutritionniste ? Copier

Beaucoup de problèmes de bien être ou de santé peuvent se résoudre naturellement avec une meilleure alimentation. Etre bien dans son assiette, c'est aussi être bien dans son corps.

Etre bien dans son assiette et dans son corps Copier

Pour cette émission, Marie Erbin a attiré notre attention sur un documentaire : Sugarland de Damon Gameau. Pour elle, on y comprend bien le danger de certaines alimentations, mais aussi d'autres aspects que l'on néglige souvent comme la présence des sucres dans nos jus de fruit.

En réaction à cet extrait, elle nous confirme qu'il vaut mieux manger un fruit que de boire trop de jus.

Il faut se méfier des sucres Copier

La journée mondiale du blog, ce 31 août, fut un prétexte pour pouvoir aborder la question de la nutrition. Pour Marie Erbin, son site internet et sa page Instagram marieerbin, sont des outils indispensables pour aider ses patients.

Marie Erbin tient un blog et un Instagram pour mieux nous accompagner Copier

Varier son alimentation est important à tout âge. Mais faire manger les enfants n'est pas toujours facile surtout quand il s'agit de légume. Alban Forlot en a profité pour se pencher sur la question.

Et si on cachait les légumes ? Copier

Parmi les techniques nutritionnelles proposées sur son blog, Marie Erbin évoque le batch cooking. Un moyen de se simplifier la cuisine, mais comment ça fonctionne ?

Le batch cooking Copier

Dans circuit bleu, côté saveurs, les invités de France Bleu Occitanie choisissent de mettre en avant des acteurs du milieu gastronomique occitan et pour cette émission, Marie Erbin a choisi la ferme La Margaise à Montauban :

Corentin de la ferme La Margaise à Montauban Copier

Lorsque l'on parle nutrition, on ne peut pas ne pas parler de sport. Pour Marie Erbin c'est aussi un élément crucial à notre hygiène de vie.

Il faut manger mieux mais aussi bouger Copier

A l'occasion de la rentrée, ce fut aussi le moment pour nous de nous pencher sur l'alimentation dans les cantines. Pour l’année scolaire qui s’annonce, la mairie de Toulouse a décidé de s’aligner sur les recommandations nationales et de diététiciens, qui évoquent régulièrement des portions de repas autour de 300 à 350 grammes pour « ajuster les parts à l’appétit des enfants et lutter contre l’obésité infantile ».

Zoom sur les assiettes des cantines Copier

Dernier point qui nous rassemble en terme d'alimentation : les goûters ! Ce RDV incontournable des petits (mais aussi des grands) a interrogé Sylvain Lecas :