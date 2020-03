Du sport depuis chez vous avec Fizzup

Le site de Fizzup, et il y a même un essai gratuit de 2 semaines !

Pierre : s'Elsàss beweijt sich nemmi, d'sportlichi Elsasser müen d’heim bliiwe. Àwer mer kenne trotzdem Sport von d’heim üss màche, mànchi müen trotzdem e bessel gredrewwe ware. Süeche n’Ìhr e Coach? Fysiki esch e start-up wie bi Strossbori àngfànge het. S'esch e Internet Sitt, wo ehr eich zwei Woche làng ummesonscht inschriiwe kenne, fer's ze bràwiere. Ehr ware entwedder uff'm Komputer, oder uff'm Smartphone, oder uff'ere Tablettl e Progràmm runterlàde kenne ! Dess heisst, ehr ware ohne Màteriàl, unter einer hàlb Schtund jede Dàà Schport triiwe kenne, wo ehr welle, bis àss ehr àn ehri eijeni Granz komme, àn ehrem eijenem Rythmuss.

Regardez la chronique de Pierre :

Sie hàn e neijer Sitt gegrendt, wie fizzup punkt com heisst. S'esch der neije Fysiki Progràmm, e rechtiger Coach Sportif, er seht àlles wàs ehr màche, triibt eich will er weiss, dàss ehr mehr màche kenne, làcht eich üss wann ehr schon e pààr Daij nix mehr gemàcht het. De Fizzup lauft met'm e abonnement, dàss ehr emmer vorwertz komme, met neije Ewùnge un üssforderunge. Es koscht derno 20 euros im Monet, oder 10 euros im Monet wann ehr glich fer e Johr inschriiwe. E Vertel Stùnd àlle Dàà, ohne Geräte, wo ehr welle, dann ehr kenne's eu ùff'm smartphone hàn.

Zwei Elsasser ! De Julien Lavault, schon emol, er het d'Idée ghet, un no het'r sich met'm Gilles Gissinger zàmmegsetzt, sie senn àlli zweiter güeti Sportler un entweckle die Method metnànder. Ehr ware se uff'm fizzup punkt com finde kenne. Ah noch ebs, sie senn d'einzigi coach sportif wie vom Minischterium vom enseignement supérieur et de la recherche unterstetzt senn. Un dess esch eu ebs wart. Uff fizzup punkt com !