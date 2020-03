Edith Llatas a décidé de "regarder l'herbe pousser"

Depuis le confinement, tous nos instants sont occupés par quelque chose, comme si ne pas avoir quelque chose à faire nous effrayait. Et si cette crise sanitaire nous permettait au contraire de prendre le temps de ne rien faire ! De nous asseoir sans bouger et d'écouter le printemps arriver et l'herbe grandir. Si nous profitions du silence inhabituel dans nos villes et nos villages pour écouter les oiseaux chanter et regarder la nature pousser. Si nous profitions de ce confinement pour couper le son et nous poser au balcon.

Ecoutez: Edith Llatas regarde l'herbe pousser (au micro D'Agnès Mullor) Copier