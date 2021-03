Éduquons nos oreilles, la musique classique s'adresse à tous

Nous allons vous aider à apprécier la musique classique et à la faire apprécier aussi au jeune public. Pas de questions idiotes, pas de complexes, la Musique Classique descend de son piédestal pour nous grâce à Patrick Souillot, chef d’orchestre et Directeur de la Fabrique Opéra.

Perchée sur des hauteurs, dédié à des esprits initiés, cultivés, à ceux qui ont été éduqués, ceux qui ont l’oreille musicale. La musique adoucit les mœurs mais la musique classique peut sembler ennuyeuse, assimilée à de la “musique de vieux”. Il est vrai que les cours de musique du collège ne nous ont pas forcément laissé un souvenir impérissable. La flûte à bec non plus. Il y a les magnifiques concerts où l’on s’est assoupi, les cours au conservatoire qui vous destinent au violoncelle lorsque vous rêviez de jouer du piano. Autant de rendez-vous ratés qui expliquent pourquoi une partie de notre population reste sourde. Pourtant, nous connaissons tous les grands airs classiques et nous surprenons à les fredonner.

Notre invité: Patrick Souillot, chef d’orchestre et Directeur de la Fabrique Opéra

Comment donner le goût de la musique aux enfants ?

Les sources de découvertes sont multiples.

Est-il nécessaire d'apprendre le solfège ?

Comment bien choisir son instrument ?

Qu'est ce que l’oreille absolue. Ça veut dire quoi ?

C’est obligatoire pour faire de la musique ?

Est-ce qu’on invente encore de nouveaux instruments de musique ?

Extraits

Pierre et le Loup

Young person’s guide to music

Découvrons l'orchestre

Quelle est la différence entre un chœur et un orchestre ?

Pourquoi il n’y a pas de chanteurs dans un orchestre ?

Quelle est la différence entre une œuvre symphonique et de la musique de chambre ?

Qu’est ce qu’un orchestre symphonique ?

Il y a une différence avec un orchestre philharmonique ?

Extraits

Ionisation de Varese

Schubert La truite

Schuman 4ème mouvement de la symphonie n°3

Qu'est ce qu'un chef d’orchestre ?

Y a-t-il toujours eu un chef pour diriger les orchestres ?

A quoi sert le chef d’orchestre ?

Est-ce que le chef doit savoir jouer de tous les instruments ?

Est- ce que ça change beaucoup de choses si on change le chef d’orchestre ?

Il y en a qui dirigent avec et d’autres sans baguettes, c’est normal ?

Pourquoi la partition du chef est toujours plus grosse que celle que les musiciens ont devant eux ?

Comment je peux devenir chef d’orchestre ?

Extraits

Début du 5ème Brandbourgeois – Dirigé par Karajan puis par le Freiburger Barockorchester

Danse sacrale Le sacre du printemps

Gershwin Un américain à Paris ( klaxon)

Qu’est-ce qu’un opéra ?

C’est quoi une opérette ?

Une comédie musicale, c’est un opéra ?

J’ai peur d’aller à l’opéra, parce que c’est très long.

Quelle est la différence un en opéra « séria » et « buffa » ?

Pourquoi on ne comprend rien quand on entend les chanteurs d’opéra ?

Extraits

Ouverture de Carmen

Wagner La chevauchée des Walkiries

West side story America

Les chorales c’est pour les vieux ?

Il faut être combien pour former une chorale ?

Est-ce que l'on peut tout chanter ou chacun a une partition comme dans un orchestre ?

Qu'est ce qu' un chœur « a capella » ?

Extraits