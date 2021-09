Elodie Pagès, blog'trotteuse urbaine, adepte d'une consommation responsable

Elodie Pagès, blog'trotteuse urbaine et influenceuse toulousaine est venue partager avec nous ses bonnes adresses gourmandes, mais aussi valoriser une belle initiative en terme de consommation plus responsable : le Drive tout nu.

Elodie Pagès possède de nombreuses casquettes : rédactrice, journaliste, influenceuse sur les réseaux, etc. Et l'un de ses but majeur est de promouvoir l'univers de la gastronomie sous toutes ses formes : dénicher des nouvelles adresses de restaurant, des destinations gourmades, mais aussi valoriser les initiatives féminines et les démarches de consommations plus responsable.

Pour elle, il est important d'essayer de faire simplement au mieux chaque jour pour se responsabiliser .

Vers une consommation plus responsable

Dans cette lignée, elle a fait le choix de mettre en avant le travail de Salomé et Pierre Géraud, créateur du Drive tout nu. Comment ça fonctionne ? Explications :

Le Drive tout nu

Vous retrouvez Elodie Pagès sur son site internet : Hello Toulouse et sur Instagram : elotoulouse

Sylvain Lecas, Laure Basterreix et Elodie Pagès © Radio France - Alban Forlot

