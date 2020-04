Emmaüs Dordogne a besoin de masques

Pour la première fois de son histoire, Emmaüs est en danger. La crise sanitaire et le confinement met en grand danger les communautés et celle de Dordogne n'y échappe pas.

Au début du confinement, Emmaüs Dordogne a fait don aux soignants locaux de 90% des masques chirurgicaux et FFP2 dont ils disposaient. Bien sûr de grand cœur.

Depuis sa fondation en 1949 par l'Abbé Pierre, Emmaüs s'autofinance grâce à l'activité de récupération. Or depuis le début du confinement , la communauté doit faire face à des dépenses importantes sans recettes. Et la communauté Emmaüs Dordogne, n'y échappe pas.

Les dernières annonces gouvernementales font espérer à la communauté dirigée par Cédric Thomas qu’elle aura les autorisations nécessaires de pouvoir redémarrer son activité le 12 mai prochain pour ouvrir le mercredi 13 mai, jour de vente habituel comme le sont les vendredis et samedis.

La communauté s’est procurée le gel hydroalcoolique, les savons médicaux, mais, comment chacun sait un seul être vous manque et tout est dépeuplé... La seule chose qui manque justement ce sont évidemment les masques. Il en faut au moins deux par personne, et il y a 40 compagnons à équiper… 2 par personne, c’est le minimum… L’idéal c’est 3, pour une bonne rotation sur 2 jours avec les lessives. Les compagnons ont donc besoin de 80 masques mais 240, ce serait formidable.

Toutes les dispositions sont prises pour ouvrir dans de bonnes conditions, préserver le public et la communauté. Il ne manque que les masques. Les compagnons n’ont plus d’argent puisqu’ils ne peuvent plus vendre les produits de leurs dons, des objets qu’ils réparent. Et vous, nous, ne pouvons plus faire d’achats solidaires dans leurs boutiques.

Alors si vous savez coudre, faites des masques pour les compagnons, la communauté peut vous fournir le tissu ; ou alors achetez des masques, bientôt en vente dans les pharmacies, bureaux de tabac… Ou faites un don.

Et ne vous inquiétez pas, s’il y a du rabe, il sera offert aux autres associations , comme les Maraudeuses Périgourdines ou La Halte 24.

Pour contacter Emmaüs 24, communauté installée 7 rue Gustave Eiffel à Coulounieix-Chamiers à côté de Périgueux, c’est très simple, vous pouvez appeler le directeur lui-même, Cédric Thomas, au 06 37 30 46 29.