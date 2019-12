En 2020, c'est décidé, j’affirme ma personnalité

Et si au lieu de vouloir se changer en partant de ses défauts, on prenait les choses à l’envers.

Ou à l’endroit plutôt !

Si on partait de ses envies, de ses désirs. Et si on commençait par se dire qu’on est tous différents et que c’est cette originalité justement qui est intéressante.

Vous en avez assez de la grisaille ? Mettez des photos de soleil, de plage et de beau temps autour de vous. C’est prouvé scientifiquement ce simple changement a la capacité de vous faire sentir mieux.

Vous manquez de verdure ? Entourez-vous de plantes, même en plastique, le fengshui n’aime pas mais les études prouvent que ça marche.

Vous trouvez que tout le monde est habillé pareil : gris, noir, triste, maussade. Quelle est la couleur que vous aimez par-dessus tout ? Achetez des accessoires et enrubanez-vous de cette couleur.

Et ne me dites pas que vous n’avez pas de budget car maintenant sur les sites de vente en 2ème main on peut vendre et changer sa garde-robe pour presque rien. Vous vendez quelques affaires et hop un petit budget pour changer !

Vous mangez mal, trop vite et sans plaisir ? Quel est le plat qui vous enchante ? Cuisinez-le ou commandez-le pour ce we et profitez-en ?

Vous trouvez que les gens sont désagréables dans les transports ? Essayez un sourire de temps en temps, vous serez surpris ! Le sourire vient en retour. Tenez la porte, soyez agréable et on vous rendra la même chose.

Et si on se sent seul ?

Intéressez-vous aux autres ! A vos voisins, à votre communauté, proposez de l’aide, vous rencontrerez des personnes bienveillantes qui ont envie, elles-aussi de donner de l’aide mais aussi d’en recevoir.

Vous avez besoin de lire, de vous tenir au courant mais de manière positive. Il existe maintenant des quantités de moyens de sélectionner les informations que vous recevez sur votre téléphone ou votre ordinateur.

Vous voulez changer votre manière de vivre, cherchez sur internet. Tous les sujets qui vous intéressent sont sur internet : d’autres personnes se sont posé exactement les mêmes questions que vous ou presque. Il existe des clubs, des forums, des tutoriels pour tout vous apprendre. On peut réparer son lave-vaisselle soi-même, comprendre et apprendre sans fin.

En un mot : soyez exigeant. Nous sommes submergés. Il faut choisir la manière dont on s’informe, consomme, agit.

C’est un peu comme si la responsabilité de chacun était augmentée presque autant que l’accès à l’information est devenu sans limites. Nous sommes encore plus responsables de nos actes, car nous avons beaucoup plus de choix.

Il est donc de notre ressort de nous affirmer, d’affirmer nos goûts, nos choix au lieu de nous laisser bercer et endormir par la profusion.

Et voilà ! C'est le début d’un grand changement !