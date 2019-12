En 2020, c'est décidé, j’ai suis heureux !

Bien sûr, on vit tous des blessures, des ruptures, des épreuves. Mais si la vie nous donne les premiers coups, souvent nous nous donnons tout seul les coups suivants en ressassant. Vous avez tendance à ne repérer que ce qui dysfonctionne chez vous comme chez les autres ? Vous vous focalisez sur ce qui a raté ? Vous ruminez des idées noires ?

On peut apprendre à polariser son attention sur le positif

La première chose à savoir, c’est que notre cerveau est programmé pour voir tout ce qui va mal. L’homme des cavernes, il cherche tout ce qui peut être une menace pour lui, tous les facteurs d’alerte et donc il polarise sur tout ce qui est négatif.

Et on a hérité de cela. On a comme un pilote automatique qui se met en place et on n’est plus vraiment capable de faire face.

Mais ce qui est positif, c’est que notre cerveau est plastique. En faisant autrement, on peut faire bouger ces mécanismes automatiques. On est pensé par notre cerveau tant qu’on n’en a pas conscience alors on peut essayer de faire autrement et apprendre à être plus heureux

Apprendre à être plus heureux

La psychologie positive peut nous aider à vivre mieux. Elle ne sert pas à nier que nous vivons des épreuves ni à éviter les souffrances, mais à être plus fort et plus motivé pour les surmonter.

Nous avons tous de quoi être heureux. Le problème est que nous avons tendance à oublier ce que nous vivons de positif.

Il y a des petits réflexes simples qui peuvent vous aider à renforcer le positif

- Dédramatiser. Dans un jour, une semaine, un mois ce problème qui aujourd’hui vous semble si important, vous le verrez comment ?

- Miser sur la bienveillance et la gentillesse dans nos relations aux autres

- Exprimer sa gratitude

- Sourire aux autres et à la vie

- Eviter les propos négatifs

- Arrêter de rechercher la perfection

- Choisir le dialogue plutôt que le conflit

Enfin dernière petite clé, l’exercice des petits bonheurs. Tous les soirs avant de s’endormir plutôt que d’anticiper tout ce qui ne va pas fonctionner le lendemain, cherchez trois petits événements qui dans la journée ont été positifs : j’ai eu un coup de fil d’un ami, j’ai bu un café sur une terrasse au soleil, j’ai entendu une chanson de Lavilliers…

Oui c’est décidé cette année j’apprends à être heureux !