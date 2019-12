En 2020, c'est décidé, j’aide mon enfant à faire ses devoirs sans tensions !

Tous les parents d’élèves qui tous les soirs bataillent pour que leurs enfants fassent leurs devoirs aimeraient bien trouver des solutions. Le plus souvent, on se dit qu’on va rester calme et bienveillant et on finit toujours par s’énerver. Vous vous reconnaissez, non ?

La recherche scientifique nous démontre que pour apprendre, il faut se sentir bien et la pression et la compétition scolaires provoquent souffrance et mal-être.

La première clé, c’est de susciter l’adhésion de votre enfant. Contrôler et vérifier de manière tatillonne, c’est contre-productif. Pas de sanction, pas de cris, pas de morale… Il faut que l’enfant ait envie et pour cela vous pouvez par exemple utiliser une « appli » pour faciliter l’apprentissage, apprendre les tables de multiplication en chanson ou bien encore regarder une série en VO sur Netflix avec lui.

La seconde clé, c’est qu’il faut donner de son temps et surtout y prendre du plaisir. Il n’est pas important d’avoir des connaissances. Les élèves qui réussissent sont ceux pour lesquels les familles ont construit un véritable rapport positif à l’école.

Donc à la maison on parle d’école avec ses enfants : « qu’est-ce que t’as aimé aujourd’hui à l’école ? » et non « quelle note tu as encore eu en maths ? »

Travailler la confiance en soi

Si votre enfant s’est persuadé qu’il sera toute sa vie mauvais en maths ou en anglais, il y a de fortes chances qu’il baisse les bras et se retrouve effectivement en grande difficulté. Vous, parent, vous devez le persuader que c’est possible ! Ne jamais porter de jugement sur lui.

Vous pouvez l’aider efficacement dans sa méthode de travail : ne pas seulement organiser un emploi du temps ou planifier des révisions mais comprendre avec lui ce que signifie « Faire ses devoirs ».

Et ce n’est pas seulement faire l’exercice demandé par le professeur, mais en comprendre l’objectif avec de petites questions simples : « quand tu l’auras fait cet exercice, à ton avis tu auras appris quoi ? Et c’est quoi le lien entre la première et la deuxième question de cet exercice ? ». Peu importe si vous n’avez pas la réponse, juste lui donner la piste à suivre.

Cette année c’est décidé, vous allez devenir son allié « écoute, je vais te montrer comment gagner du temps, apprendre et réussir plus vite et mieux ».

Bref le rassurer plutôt que vous stresser et le stresser. On peut faire du moment des devoirs, un moment d’échange plutôt qu’un conflit. Oui le bonheur existe, même pour faire les devoirs avec ses enfants mais le bonheur ça s’apprend !