En 2020, c'est décidé, j’exprime mes besoins !

Qu’est-ce que c’est difficile de dire « j’ai besoin de plus d’attention », « j’ai besoin que tu me montres ton affection » ou « j’ai besoin de plus de contacts physiques avec toi ».

J’ai besoin de respect c’est encore plus difficile à dire. Pourquoi c’est si difficile ? Parce que la demande n’est pas claire même pour vous.

Comment être clair dans une demande ? D’abord il faut avoir bien écouté son besoin. Vous avez vraiment besoin de quoi ? Pas facile de répondre hein ? Et quand on trouve une réponse elle est du type « j’ai besoin qu’on me foute la paix » ou « j’ai besoin de crier un bon coup » ce qui n’est pas facile à exprimer car agressif ou juste une réaction, pas un besoin.

Quel est le besoin derrière cette réaction qui vous vient à l’esprit ? Qu’est-ce qui vous aiderait vraiment dans la situation ? Voyez grand, osez. On verra après comment l’exprimer.

Souvent on n’ose pas même se dire à soi son besoin. Donc la question du coach pour vous aider c’est « Reprenez une situation concrète que vous avez vécu et imaginez ce qui aurait tout changé ». Un véritable changement, profond. Si c’est changer l’autre ça ne marche pas, il faut que ce soit quelque chose sur lequel vous pouvez effectuer le changement vous-même.

Et si on ne trouve pas vraiment le besoin ?

Et bien pour le concrétiser, il faut faire confiance à vos émotions. C’est votre ressenti qui va vous donner la clef. Vous aviez besoin de ressentir plus de quoi ? Plus de paix, plus de joie, plus de légèreté, plus d’assurance, plus d’harmonie…

Et cette émotion quand vous la ressentez c’est plus léger, c’est plus ouvert, c’est détendu, c’est une bonne énergie dans votre corps ? Comment ça se passe quand vous ressentez cette émotion ressource qui vous fait du bien ?

Maintenant quelle est votre manière de vivre ce besoin que vous venez de trouver ? Comment vous savez que c’est harmonieux autour de vous et en vous ? Vous respirez calmement car les gens autour de vous se regardent dans les yeux et prennent le temps de s’écouter ? C’est ça le critère qui change tout pour vous ?

Voilà vous l’avez votre besoin. Quand il devient concret comme cela, vous pouvez l’exprimer. Ça tient souvent à de petits changements de comportements.

Quand la prochaine situation de ce genre se présente, sortez votre phrase préparée et dites-la très clairement. « Pour que cela se passe bien, j’aimerai, qu’on ne se coupe pas la parole et qu’on prenne le temps de s’écouter. » Et demandez : « c’est ok pour vous ? » Vous allez provoquer l’engagement !

Et voilà ! C'est le début d’un grand changeme