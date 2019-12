En 2020, c'est décidé, je donne de l’attention à ceux que j’aime !

On a le temps de rien. Encore moins pour les choses les plus importantes. Cela fait combien de temps que vous ne vous êtes pas posé dans un canapé pour jouer à un jeu vidéo, même 2 minutes, avec votre ado ?

Cela fait combien de temps que vous n’avez pas pris le temps d’appeler vos meilleurs amis pour prendre de leurs nouvelles ? Cela fait combien de temps que vous n’avez pas fait une recette de cuisine ou l’activité préférée de votre petit dernier avec lui ?

Oui c’est vrai, la vie est « intense » comme disent les américains. Mais pour eux ce n’est pas un compliment. Car si on y réfléchit, quel gâchis de ne pas donner du temps chaque jour à ceux qu’on aime !

Donc c’est décidé en 2020, vous prenez du temps pour vos aimés chaque semaine.

Et pour cela cherchons ensemble la bonne méthode pour vous en trouvant vos propres solutions sur mesure. Comment ça pourrait être facile ? C’est ça la bonne question car les activités qui sont contraignantes ou compliquées à organiser, on les zappe, et c’est normal. On a assez de contraintes à gérer par jour. Donc il faut retourner les choses pour qu’elles deviennent agréables, simples et évidentes.

La première personne dont vous aimeriez plus vous occuper qui vous vient à l’esprit est la bonne. Alors, quelle est l’activité que vous faites avec cette personne pendant les vacances ?

Quel est dans vos souvenirs, la bonne manière de vous sentir proche cette personne que vous aimez ? Jouer au ballon, cuisiner, discuter, faire du shopping, vous promener… Quelle est l’activité que vous avez déjà vécue avec cette personne et qui fait que vous étiez bien ensemble ?

Comment reproduire cette activité ?

Pas d’excuse du type « il me faut le bord de mer » ou je n’ai pas le matériel. Si la mer n’est pas là pour nourrir votre passion commune, trouvez un bord de lac ou de rivière et le tour est joué. Ou allez voir un film, une expo ou simplement allez acheter un livre sur ce sujet et lisez-le ensemble.

Si c’est un jeu de société, c’est facile ! Laissez un papier sur la table « qui veut jouer au Pictionnary ce soir ? ». Si c’est discuter, pensez post-it sur le frigidaire et trouvez un sujet de conversation qui intéresse l’autre.

Il suffit de porter son attention sur des situations qui ont marché pour trouver la manière de les reproduire. C’est le principe de la modélisation, au lieu de vouloir toujours réinventer le fil à couper le beurre, en matière de relation humaines, il vaut mieux observer les conditions qui font que ça marche.

Et trouver ensuite comment refaire de manière proche ou similaire. Ne vous inquiétez pas, aucun moment de vie ne ressemble à un autre donc vous serez toujours surpris !

Et voilà ! C'est le début d’un grand changement !