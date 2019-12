Comment réussir à oser dire non quand on est trop sympa ?

En 2020, c'est décidé, Je m’affirme et j’ose dire non !

Pour beaucoup de gens, refuser un service, ou simplement dire non, ça signifie ne pas être gentil ou ne pas être serviable. Ça peut même signifier être égoïste.

Première clé pour progresser : intégrez l’idée que vous êtes une personne importante. Autant que les gens autour de vous. Il n’y a donc aucune raison de vous sacrifier pour faire plaisir aux autres. Vous avez la responsabilité de prendre soin de vous d’abord, avant de vouloir prendre soin de tous les autres.

Donc dire non à quelqu’un, ce n’est pas un acte égoïste. C’est un acte responsable. Cela montre que vous savez prendre en compte vos besoins ou vos envies, avant de chercher à faire plaisir à tout votre entourage.

Deuxième clé pour vous aider à dire non : donnez-vous la permission de prendre du temps avant de répondre à une demande. Vous vous laissez peut être piéger en vous sentant obligé de répondre tout de suite, sans avoir vérifié si les choses vous conviennent. A partir de maintenant, dites « Ta demande mérite réflexion. Je vais y penser tranquillement, et je te réponds tout à l’heure. » Cette technique vous aidera à construire une réponse plus juste.

Faut-il expliquer pourquoi on dit non ?

Tout dépend de la situation et de la personne à qui vous dites non.

Souvent, une simple phrase d’explication peut suffire. En cherchant à tout expliquer de façon précise, vous risquez de tomber dans la justification. Restez simple et bref. Ce qui n’exclut pas de rester agréable et chaleureux : être ferme n’implique pas d’être sec. On peut dire non gentiment.

Dernière clé qui peut vous aider à assumer votre refus : dites non, et proposez une autre option qui vous convient. Par exemple « Je ne peux pas te dépanner ce week-end, mais je serai plus disponible la semaine prochaine. Reparlons en si tu as besoin. »

Voilà, en 2020, c’est décidé, vous pouvez vous affirmer et dire non quand c’est utile pour vous. Savoir dire non est une excellente manière de vous affirmer et faire apprécier tous vos autres oui.