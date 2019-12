C’est vrai quoi, c’est tellement désagréable de vous retrouver empêtré, de ne pas oser répondre alors que vous savez que ce n’est pas juste d’être ainsi acculé… et surtout que ça éloigne des solutions !

En 2020, c'est décidé, je ne me sens plus coupable !

Et oui, parole de coach : la culpabilité est la pire des émotions. Elle a le pouvoir de stopper toutes vos autres émotions aidantes comme l’espoir, le désir, ou la confiance. Non seulement elle vous fait perdre vos moyens mais aussi votre imagination, votre initiative, votre capacité à réagir, et surtout vos moteurs pour changer.

C’est une émotion bloquante donc poubelle !

Oui mais comment faire cela ? Tout d’abord sachez que si vous vous sentez tétanisé ainsi ce n’est pas l’adulte en vous qui réagit, c’est le petit enfant à qui on a montré des milliers de fois, sans penser à mal, qu’il était coupable… On voulait vous éduquer… vous conformer au moule attendu. Normalement à l’adolescence vous auriez dû vous rebeller et vous affranchir de cette culpabilité. Si ça n’a pas marché il est encore temps !

Rappelez-vous une scène de culpabilité quand vous étiez enfant. Vous savez quand on vous a reproché de ne pas faire ceci ou de ne pas bien faire cela et que vous aviez envie de passer sous la table. Qu’est-ce qu’on vous a reproché souvent ? La première qui vous vient à l’idée est la bonne.

J’ai trouvé un souvenir et alors j’en fais quoi ?

Maintenant regardez cette scène avec vos yeux d’adulte. Vous aviez quel âge ? Les adultes autour ont été efficaces ou maladroits ? Quel était leur intention ? Il voulait vous faire passer quel message ? Quelle valeur ? Et finalement ils ont réussi ?

Bon maintenant que vous avez revisité ce moment, regardez comment cela ressemble aux situations que vous vivez quand vous vous sentez coupable. La dernière fois, c’était avec qui ? Coupable de quoi ? En quoi cela ressemble à la scène de votre enfance ?

Vous allez découvrir les leviers de votre culpabilité : ils viennent de votre passé, de l’époque où vous étiez démuni, enfant. Mais c’est terminé.

Vous avez besoin de développer quoi pour changer ? De la distance ? Partez faire un tour la prochaine fois que cette personne vous accuse. Vous ne pouvez pas le faire ? Faite-le dans votre tête, allez cueillir des pâquerettes ! Pensez à autre chose de plus important, votre amour, votre objectif, vos vacances.

Vous avez besoin d’analyser les choses ? Prenez des notes et dites, je vais y réfléchir, j’ai besoin d’analyser la situation…

Enfin écoutez votre besoin et adoptez une nouvelle attitude qui convient à votre besoin en priorité !

Et voilà ! C'est le début d’un grand changement !