En 2020, c'est décidé, je tiens mes bonnes résolutions !

Vous voulez perdre 5 de kilos, arrêter de fumer, reprendre le sport ou encore plus fou, changer de boulot de région ou partir au vert ? Qu’est-ce que vous voulez vraiment ? Ah, je sais : vivre une autre vie…

Vous avez envie de changer, mais ça ne marche pas. Comme par hasard en mars, le soufflet s’est effondré et fini les bonnes résolutions !

Alors voilà, si vous voulez vraiment changer c’est ici que ça se passe. Des idées, des méthodes pour vous inspirer et vous aider concrètement à changer ce qui vous pourrit le quotidien.

Et pour cela nous allons partager avec vous des secrets de coach dont le premier est : il faut commencer petit et ne pas lâcher ! Parce qu’une habitude, c’est ce qu’il y a de plus tenace et de plus difficile à changer, il faut être en mode « pitbull » positif.

Ne pas lâcher c’est inscrire dans votre agenda 30 idées (une par jour) pour penser à vos envies de changement. 30 manières de vous surprendre et de vous encourager car la motivation va avec le plaisir et le plaisir avec... la surprise!

Comment se surprendre 30 jours d’affilée ?

Oui, c’est ça qui rend le pari difficile ! Il faut entretenir le moteur et ne pas lâcher contre vents et marées.

C’est ce que nous vous proposons ici. Nous vous apporterons des dizaines de manières, de changer et d’inspirer des changements dans votre vie. Grands ou petits c’est vous qui voyez !

Alors bien sûr certains diront « ça se saurait s’il suffisait de voir le verre à moitié plein pour changer le monde ! » Oui bien sûr, mais ce qu’on sait surtout, c’est qu’en regardant toujours le verre à moitié vide on est certain de s’enterrer dans les soucis.

Dans tous les cas, personne ne changera à votre place et j’ai envie de vous dire « le pessimisme est un luxe de pays riche » car quand vous remontez à des époques où la misère régissait le quotidien et que vous ne saviez pas comment nourrir vos enfants, je peux vous garantir que vous ne vous embarrassiez pas de pessimisme pour survivre ! Donc si vous êtes pessimiste, bonne nouvelle : vous avez de la chance ! Vous pouvez arrêter de vous flageller ! Et prendre de bonnes résolutions pour changer tout ce qui vous déplait dans votre vie.

Et voilà, en lisant ceci, vous avez déjà changé !