En 2020, c'est décidé, je vois la vie en rose !

Des infos qui ne parlent que de ce qui va mal, des analystes qui s’autorisent à penser des choses tellement négatives que quand ils parlent, le monde s’effondre.

Mais enfin, quand même le propre de l’homme c’est l’adaptation ! Au lieu de se dire, générations après générations que l’humanité court à sa perte car ce n’est pas un discours nouveau, reprenez vos classiques ! Si on se remontait les manches pour changer les choses ?

Oui mais pour ça il faut y croire, il faut avoir envie, il faut avoir de l’espoir.

Alors si aujourd’hui on décidait qu’en 2020 on verra la vie en rose ! Pas pour se laisser aller, cuicui les p’tits oiseaux, bonjour le monde des bisousnours et des barbapapas, mais pour agir, se bouger, changer le monde et le rendre meilleur !

Première chose à faire : protégez-vous ! Evitez ces personnages et infos qui vous démoralisent. Cherchez les programmes qui réfléchissent, qui construisent des solutions ou au moins en étudient.

Deuxième action fondamentale. Participez ! Pour voir l’avenir d’une manière positive, il faut contribuer.

Comment trouver quoi faire ?

Si on reste passif, on ne peut que souffrir entre 2 périodes d’amnésie.Qu’est-ce que vous pouvez faire ce week-end qui fasse que vous allez vous coucher en vous disant, « oui mais moi, j’ai fait quelque chose. » Il ne s’agit pas de vous acheter une conscience, au contraire car si chacun fait un petit geste, prenons par exemple le sujet de sauver la planète… et bien on a prouvé que ça marcherait !

Donc informez-vous dans le sens positif !

Si tout le monde devenait végétarien il y aurait assez de nourriture pour l’humanité entière. Vous aimez la viande ? Diminuez simplement. C’est déjà beaucoup.

Si tout le monde recyclait son téléphone 240.000 tonnes de métaux précieux seraient économisés !

Et si tout le monde mettait des fleurs à son balcon, on sauverait les abeilles.

Baissez votre chauffage, n’achetez plus de vaisselle en plastique, préférez une gourde, marchez ou pédalez dès que vous pouvez.

Tapez « sauver la planète » ou l’action qui vous intéresse et vous trouverez sur internet des quantités d’idées pour avoir un impact positif.

Consommer moins, utiliser plus vos muscles, recycler… Il existe des multitudes de sites qui donnent de bonnes idées et si vous ne faites qu’un geste par jour, multiplié par tous ceux qui changent aussi…

Et bien voilà ! C'est le début d’un grand changement !