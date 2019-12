En 2020, c'est décidé, ma vie professionnelle ne prendra plus toute la place !

Si vous mettez 2 semaines à décompresser avant de commencer à profiter des vacances. Si l’idée même d’organiser les vacances est une épreuve. Si vous croisez vos proches en vous apercevant que vous ne les avez pas regardés depuis des semaines ! Pour 2020 vous pouvez changer !

Commencer par faire la liste des symptômes. C’est quoi les symptômes? Et bien c’est comme lorsqu’on est malade : un symptôme est quelque chose que vous ressentez, qui est désagréable voir douloureux. Partir des symptômes, c’est la meilleure manière de traiter vraiment le mal. Donc qu’est-ce qui vous rend triste, fatigué, qui vous décourage ou vous empêche de changer justement ?

Le matin vous avez la sensation d’être épuisé, de passer à côté de votre vie ? Notez-le. Le soir vous rentrez systématiquement trop tard. Notez-le. Vos enfants râlent ou deviennent inaccessibles. Notez-le. Vous n’avez pas fait l’amour avec votre âme sœur depuis … oula…

Et après on fait quoi ?

Vous passez à la phase 2, reprenez votre liste de symptômes et hiérarchisez : qu’est-ce que vous voulez changer en premier ? Mettez la liste dans l’ordre du plus important au moins important.

Puis partez du bas : prenez le changement le plus facile. Qu’est-ce qui serait vraiment différent et simple à mettre en œuvre ?

La sirène d’un paquebot qui quitte le port à l’heure à laquelle vous devriez partir du bureau sur votre portable ? Voir une demi-heure avant pour vous préparer et commencer à boucler la réunion ? Vous coucher tôt pendant un mois pour vous lever tout frais et prendre un vrai petit déjeuner ? Une inscription au sport ET y aller 2 fois par semaine ? Acheter une crème de massage qui sent bon et proposer une séance à votre amour ? Ce serait quoi l’indicateur du vrai changement pour vous ? Le petit truc qui vous ferait du bien ?

Si vous trouvez un vrai changement aussi petit soit-il si possible quotidien à mettre en œuvre, vous avez gagné : vous allez commencer à changer vos « mauvaises » habitudes. Car nous sommes des paquebots, c’est dur de changer de cap, mais une fois que c’est fait, ça continue…

Et voilà ! Vous avez déjà commencé à changer !