En Alsace aussi, des particuliers louent leur piscine cet été

C'est un bon moyen de rentabiliser sa piscine quand on n'en a pas l'usage au quotidien. C'est aussi une façon de profiter en petit comité d'une piscine privée. Le site internet "swimmy.fr" organise la location de piscines entre particuliers, à l'exemple de ce que proposent d'autres plateformes comme "abritel" ou "airbnb" en matière d'hébergements de vacances.

"Vous avez un paiement en ligne qui est sécurisé", explique Sarah Jamy, chargée de communication de swimmy.fr, "ce qui vous permet d'être assuré contre les dégâts matériels et les dommages corporels, en cas d'accident".

En Alsace, le site propose une trentaine de piscines privées, dans des maisons ou dans des jardins, pour 15 à 25 euros par personne, la demi-journée.

30 piscines en Alsace

A Lampertheim, près de Strasbourg, Betty Reibel-Metzler loue sa piscine de 8 mètres de long depuis deux ans. Elle met aussi à disposition son jardin, ses transats, son barbecue. "J'ai la chance d'avoir cette piscine !"

Betty apprécie l'apport financier qui accompagne ce geste convivial. "Ça permet de couvrir des frais, de financer les produits d'entretien et les réparations. Quand vous louez, ça vous impose aussi d'entretenir la piscine et tout ce qu'il y a autour."

Se baigner à l'abri des regards

Siham, jeune mère de famille strasbourgeoise, a loué à plusieurs reprises la piscine de Betty. "On se baigne en toute intimité. C'est pratique pour les enfants, ça leur permet d'apprendre sereinement à nager, c'est un cadre plus serein pour mon fils de quatre ans".

"Moi j'ai l'habitude de louer des piscines privées pour de petits évènements, des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille. C'est tellement pratique quand on veut être en petit comité et profiter et de l'extérieur, et de la piscine!"