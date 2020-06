EN BRETON | Lagad ar web

'Barzh lagad ar web hiziv ez eomp da zañsal

Ha gouzout a rit e c'heller lakaat hed etre an dud 'vit dañsal ?

Ya, gouzout a ran emaoc'h o soñjal er gavotenn, kazel ha kazel o c'hwezhiñ an holl war egile... ahhh pegen kaer an amzer gent. Keuz am eus deus ar mare flaerius-se.

Echu bremañ anadiñ an eil war egile, se n'eo ket mat tamm ebet evit ma varvfe ar C'hovid.

Met ar baganiz o deus kavet an diskoulm evit dañsal o lakaat hed.

Dañs roun an digenfinañ a c'heller gwelet war Facebook a-drugarez da Varyvonne Berthou. Merañ an hed... Ale, un allig c'hoazh ! Bep a gordenn 1 metrad etre an dud. Barrek ekstra beuz mitio ! Ahhh pegen digourdi eo ar baganiz memestra. (Ne lavaran ket an dra-se abalamour ma zo gwrizioù a Blougerne ganin...)

An dañs roun zo bet gwelet ouzhpenn 7000 kwech ha rannet ouzhpenn 160 kwech. Emgav war Facebook !

Ha goude an dañs roun e teu sec'hed d'an dañserien

Feiz ya ! Deomp da vro Dreger da bakañ boc'h neuze !

Erfin, gwelloc'h gortoz warc'hoazh hag eil steuñv an digenfinañ.

Kinnig a ran deoc'h mont e ti Mar'Mousse kav ha bar war bord al Leger e Plerin.

Eno e c'hellfoc'h lipañ banne e brezhoneg... ha bier deus ar vro war ar briz !

War o bajenn Facebook e kinnig an ostized kemer-perzh e c'hoari ar 7 diforc'h. Kement-mañ peogwir eo bet treuzfeurmet Mar'mousse e-kerzh ar genfinadeg.

Setu pezh zo skrivet :

Rit ket biloù, kempenn vo pep-tra a-raok digeriñ ! Digor e vimp evit ar c'hav hag an davarn eus ar meurzh d'ar sul etre 2e ha 10e noz, adalek dimeurzh !

Da c'hortoz, kit da deurel ur sell ouzh pajenn Facebook Mar'Mousse.