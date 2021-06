C'est une destination historique et emblématique de notre région. Mais avez-vous franchi la porte des thermes d’Uriage? Les bienfaits de son eau unique était déjà connu à l’époque romaine. C’était aussi un haut lieu des années folles. Encore aujourd'hui, son atmosphère reste unique.

Dans les coulisses des thermes d'Uriage, côté cure et côté spa

De l’époque romaine aux années folles, l’Établissement Thermal d’Uriage a toujours été un centre de soins reconnu pour la richesse de son eau et son environnement naturel préservé.

Côté cure, l’établissement est imposant

Charles Beaujean., Directeur du Pôle service Uriage nous guide à travers les couloirs de cette immense bâtisse.

Côté SPA, les soins signature

Maud nous accueille.

La fangothérapie

Nous testons la fangothérapie/ le bain de boue qui est en fait de l’argile mélangée à de l’eau d’Uriage. Cette pratique thermale consiste à appliquer de la boue sur le corps pour prévenir l'arthrose et les rhumatismes. C'est un soin thermal qui est indiqué pour les personnes souffrant d'arthrose, d'ostéoporose et de rhumatismes et aussi pour les autres qui ont juste envie de se faire chouchouter.

Le massage sous l'eau

José est kiné mais aussi Dieu du massage.

Dormir

Au cœur de la station thermale d’Uriage, le Grand Hôtel 4 étoiles vous accueille pour des séjours placés sous le signe de la détente, de la gastronomie et de la santé.

Le Grand Hôtel vous accueille à Uriage, dans un élégant bâtiment Napoléon III au décor mêlant notes contemporaines et « Belle époque ». Les chambres et les suites haut de gamme offrent toutes une décoration intimiste et personnalisée, inspirée des grands noms qui ont séjourné à Uriage.

Se régaler

A La Table d’Uriage, on déguste une cuisine savamment réalisée par le Chef Carmen Thelen dans un cadre cosy et la vue sur le parc.