En fauteuil, séniors ou débutants : MOVEOS, une activité physique adaptée !

MOVEOS, c'est une structure rare : un centre pour pratiquer une activité physique douce et adaptée. Il est née de la passion et de l'engagement de Bérénice et Maud.

D'habitude, ouvert à tous

Confinement oblige, le centre MOVEOS est actuellement fermé. Toute l'année, il permet de pratiquer une activité physique adaptée pour les personnes :

en situation de handicap

atteintes de pathologies chroniques ( parkinson, lombalgie, diabète, obésité, cancer...)

aux sédentaires

aux séniors

Moveos, ce n’est pas du « sport loisir », c’est du sport sur ordonnance. Nous travaillons en étroite relation avec le corps médical et paramédical afin que votre prise en charge soit optimale. C’est pourquoi une ordonnance ou un certificat médical est nécessaire pour prendre part à nos cours.

Pendant le confinement, en ligne !

Maud et Bérénice ne reculent devant rien. Pas de raison que vous arrêtiez de prendre soin de vous pendant le confinement, au contraire, c'est le moment de découvrir leurs techniques.

Les deux coachs proposent des séances d'activité physique adaptée en ligne sur la chaine You Tube de MOVEOS.

Renforcement musculaire pour les personnes en fauteuil (mais pas que...)

Une petite séance de cardio adapté

Mal au dos ? Regardez !

Pour en savoir +

Moveos 2, rue Albert Thomas

25 000 Besançon

contact@moveos-apa.fr

Maud ROUYER 06 83 34 72 20

maud@moveos-apa.fr

Bérénice DALMASSO 06 59 17 49 87

berenice@moveos-apa.fr