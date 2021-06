En finir vraiment avec la rancune !

Une remarque, une vexation, des blessures qui nous restent au travers de la gorge. Comment se débarrasser de cette rancune et retrouver la paix en nous ?

Quand la rancune rend notre vie difficile, comment s’en débarrasser et retrouver la paix en nous ?

La rancune c’est une colère qui est installée en nous, parfois depuis très longtemps. La rancune nait d’un préjudice alors que la rancœur elle, provient d’une situation vécue comme une injustice ou comme une grande désillusion. En tous cas, elles sont toutes deux, des émotions toxiques.

Elles restent en nous, liées aux expériences qui les ont suscitées et en fait, elles viennent perturber nos relations aux autres.

Alors justement, comment se débarrasser de ces colères intérieures ?

C’est simple, parce que nous avons le pardon ! Alors oui, plus facile à dire qu’à faire, de pardonner. Pourtant ce pardon, il est indispensable pour en finir avec la rancune. Pardonner, ça ne veut pas dire être d’accord avec ce que l’autre vous a fait. Pardonner c’est couper le lien toxique entre l’émotion de colère et l’expérience blessante, qui est finalement entretenu. Pardonner c’est prendre la résolution de faire le deuil de ce qui a été vécu dans la douleur. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, ce qui a été fait a été fait. Et il ne s’agit pas de le minorer ou de le nier.

Il s’agit plutôt, dans le pardon, de ne plus nourrir cette colère intérieure qui vous détruit et qui vous empêche de passer à autre chose. C’est comme ça que vous retrouverez la paix et la sérénité en vous-même.

Comment pardonner ?

Si vous le pouvez, exprimez à la personne concernée, pourquoi vous êtes en colère, décrivez votre sentiment d’injustice, ou de désillusion et puis pardonnez à cette personne d’avoir agi de la sorte.

Si vous ne pouvez pas exprimer votre pardon à la personne concernée, vous pouvez avoir recours à l’écriture pour le faire, c’est une bonne solution en portant sur le papier finalement tout ce que vous auriez pu verbaliser. Et en plus, vous n’êtes pas obligé d’envoyer ce que vous avez rédigé !

Vous avez enfin une dernière solution : c’est de vous isoler dans une pièce, vous assoir sur une chaise face à une autre chaise vide sur laquelle vous aller imaginer, assise, la personne à l’origine de votre rancune. Et puis vous allez procéder de la même manière que si elle était réellement en face de vous. Vous allez lui exprimer ce que vous avez sur le cœur et puis après vous allez lui pardonner.

Alors, si le pardon est indispensable pour en finir avec la rancune, il faut que l’intention soit réelle et sincère.

Mon conseil ?

Pardonnez, pardonnez au moment où vous sentirez prêt vraiment prêt ou prête, à le faire.