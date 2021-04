Endométriose : un tabou qui concerne aussi les hommes

Sujet tabou, les règles douloureuses peuvent être le symptôme d'une maladie peu connue : l'endométriose. Les hommes peuvent aussi être indirectement concernés. Ils doivent s'emparer du sujet pour mieux accompagner ces femmes et participer aux stratégies de santé.

Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé aborde un sujet encore tabou dans la société : l'endométriose. Cette maladie qui touche une femme sur dix procure des règles douloureuses. Présidente de l’association Info-endométriose, Cécile Togni-Purtschet réagit au témoignage d'une auditrice de France Bleu.

On pourrait penser que les règles douloureuses ne touchent qu'une petite partie des femmes. Pourtant, ce sujet est un problème de santé publique qui nous concerne tous : femmes, hommes, enfants. Le silence autour de cette maladie impacte négativement celles qui en souffrent mais également l'entourage.

Les hommes sont concernés

Églantine Éméyé invite les hommes à s'emparer du sujet de l'endométriose pour mieux le prendre en charge collectivement. En effet, des couples femmes-hommes peuvent connaître les conséquences de cette maladie : quotidien difficile, risque d'infertilité...

Cécile Togni-Purtschet explique que les hommes peuvent être concernés par ce problème "dans la douleur, dans la gestion d'avoir une femme qui souffre à côté de vous, dans le couple".

Elle ajoute que "ce n'est pas facile non plus de comprendre un corps qui est différent" lorsqu'on vit avec une femme qui souffre de cette maladie. Certains pères peuvent aussi s'inquiéter pour la santé de leur fille, par exemple.

Ne pas banaliser la douleur

De nombreuses femmes ont pendant longtemps pensé que leurs douleurs étaient "normales" et qu'il fallait apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, Cécile Togni-Purtschet insiste sur le fait que "s'il y a douleurs, il faut consulter".

Endométriose ou non, les règles douloureuses doivent alerter et mener à une prise en charge auprès d'un spécialiste.

Maman d'une jeune fille de 15 ans, l'auditrice Virginie témoigne des douleurs de sa fille. La mère raconte : "elle se plaint de très fortes douleurs vraiment intenses, surtout au moment des règles".

C'est sa fille elle-même qui a soupçonné l'endométriose après s'être informée. La jeune génération serait mieux informée sur le sujet.

Il faut qu'elle aille consulter et surtout que vous la rameniez tous les ans, qu'il y ait un vrai suivi et une vraie prise en charge.

Cécile Togni-Purtschet conseille à cette maman d'emmener sa fille chez un gynécologue. C'est en effet le médecin qui pourra prendre en charge la douleur en faisant un diagnostique d'éventuelles lésions. À 15 ans, cela permet aussi "une confiance qui s'installe avec son gynécologue".

7 ans et demi de diagnostique

Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 ans et demi pour diagnostiquer l'endométriose. C'est sans parler des femmes qui ne consulteront jamais pour leurs douleurs.

Toutefois, les spécialistes ont aujourd'hui conscience de ce problème. Le sujet avance, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé la mise en place d'une stratégie permettant à tous les experts de travailler ensemble : médecins, professeurs, associations...

Dans l'association Info-endométriose, on souhaite que les médecins soient mieux informés ainsi que sensibiliser le plus possible les jeunes à la maladie : "c'est hyper important".

Il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes qui vont consulter en disant : j'ai peut-être entendu parler de cette maladie, je me suis informée, j'ai ces douleurs.

Pour terminer, "on diagnostique avec les symptômes, mais aussi surtout à travers l'imagerie. C'est important d'aller faire tous ces examens". Il ne faut donc pas hésiter à "demander une échographie pelvienne ou encore une IRM".

Retrouvez l'intégralité de l'émission "C'est déjà demain" du jeudi 8 avril 2021 juste ici pour en savoir plus sur l'endométriose et sa prise en charge.