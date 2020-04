Entorse de la cheville : exercices à la maison pour se remettre sur pied

Même confinés, on peut très bien se tordre la cheville. Alors que faire si cela vous arrive et si les cabinets de kinésithérapie sont fermés ? Michel Berreur, kiné-ostéopathe, nous dévoile quelques exercices à suivre en toute autonomie.

Quand on se fait une entorse de la cheville, le traitement de la phase aigüe est assez simple. On met de la glace et après 2-3 jours de repos on peut facilement reposer le pied par terre. Le problème réside souvent dans le fait de ne pas s'en refaire une immédiatement car l'instabilité est quelque chose de très fréquent dans ce type d'entorse.

Michel Berreur, kiné-ostéopathe, nous présente ici des exercices simples et efficaces à accomplir si cela vous arrive :

1- Flexions-extensions

La première étape de rééducation consiste à travailler des flexions-extensions de la cheville en veillant soigneusement à ne pas aller sur les côtés, ce qui pourrait être très douloureux.

2- Regagner de la stabilité

Pour le travail de la stabilité, il faut y aller progressivement. Dans un premier temps, on travaillera en appui sur un pied. Ensuite on pourra ajouter un élastique avant de terminer par des exercices de flexions-extensions, toujours sur un seul pied. On pourra aussi utiliser un ballon pour que ce soit un peu plus ludique. N'oubliez pas de toujours travailler le côté sain comme le côté blessé.

3- Étirements

Enfin on pourra étirer les muscles antérieurs et les muscles postérieurs.

Bougez pour rééduquer votre cheville mais soyez prudents. Tant qu'elle ne sera pas cicatrisée et stable, et cela peut prendre six semaines, on évitera de courir dans les escaliers en descente et de monter sur des échelles.

Prenez soin de vous, bougez vous... mais restez chez vous !

Retrouvez également d'autres contenus "santé" avec Michel Berreur.

Comment traiter certains maux durant cette période de confinement ? Ou bien même poursuivre seul une rééducation à domicile alors que les cabinets de kinésithérapie sont fermés ? France Bleu vous accompagne et donne la parole à Michel Berreur. Le kiné-ostéopathe professionnel vous livre ses exercices et astuces pour vous soigner, garder la forme et prévenir certaines pathologies.

