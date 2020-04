Entraide : Aide aux courses et aux devoirs

On recense ici les propositions d'aide comme les besoins qui concernent l'école, les devoirs, et les courses

On fait vos courses sur Annecy

"Nous (association Grand Annecy Musique) sommes une union de 4 associations sur le bassin Annécien et nous proposons d'aller faire les courses pour toutes personnes en difficultés (handicapées, âgées, personnel médical, mère isolée) et nous occupons des maraudes pour les SDF ainsi que de la distribution des repas gratuits pour les plus démunis. La MDPH, le conseil départemental et les assistantes sociales du secteur font déjà appel à nos services. Nous pouvons vous aider aussi, si vous êtes en difficulté ! Et nous avons également besoin de bénévoles." Pour joindre l'association Grand Annecy Musique : par téléphone au 07 84 68 95 63. Et leur page Facebook ICI