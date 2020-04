Entraide : Ecouter, Accompagner, Aider, Soutenir, Partager

L'UNAFAM Savoie vous écoute

L'UNAFAM Savoie (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ ou handicapées psychiques) est une association qui accueille, soutient, forme, informe et accompagne les familles et l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques. Dans le cadre de la gestion du covid 19, les bénévoles et les professionnels de l'association sont mobilisés pour répondre au mieux aux familles qui vivent des situations difficiles et angoissantes avec leur proche, situations encore plus angoissantes en période de confinement.

Voici les contacts :

tel : 09 66 87 91 54

mail : 73@unfam.org

site : http://www\.unafam\.org/\-73\-savoie

Un site de solidarité à Chambéry

Depuis une dizaine de jours, les dispositifs nationaux sont mis en place et des initiatives de solidarités émergent et s'organisent localement : regroupement d'associations, actions de voisinage et de copropriétés. Chaque initiative a un unique objectif : servir, aider et répondre aux différents besoins qui émergent dans cette situation hors norme à laquelle nous sommes confrontés. Beaucoup de personnes sont encore isolées, d'autres souhaitent contribuer et donner un coup de main mais ne savent pas à qui s'adresser, des parents sont occupés, des associations sont en manque d'effectifs et des enfants en manque d'activités.

Inspiré par des initiatives similaires portées sur d'autres territoires, le site internet www.solidariteschambery.fr a été créé. Ce site recense les initiatives et dispositifs de solidarité sur le bassin chambérien, il facilite l'engagement volontaire et souhaite également apporter une réponse aux difficultés quotidiennes éprouvées par nos concitoyens pendant le confinement.

Ainsi vous pouvez exprimer un besoin pour vous ou pour une personne que vous connaissez : via ce lien.

Et vous pouvez également vous porter volontaire : via ce lien

Cette initiative n'est pas exclusivement chambérienne, des volontaires sont également mobilisés sur l'Avant-Pays savoyard et le Bas Bugey. Le tissu associatif local s'est organisé et continue de s'organiser, à l'image de l'initiative Solidarités Chambéry Le Haut impulsée par le Centre social et culturel des Combes. La banque alimentaire de Chambéry a encore besoin de bras. Je vous encourage à diffuser largement les initiatives locales dont vous êtes témoins.

N'hésitez pas à les faire remonter via cette adresse email : solidariteschambery@gmail.com pour les faire recenser.