Et si on apprenait le bonheur !

L'auteure spécialiste de l'épanouissement intérieur précise d'entrée qu'il s'agit d'un livre de pratiquant, nous invitant en quelque sorte à être notre propre initiateur du bonheur et en rappelant que la capacité d'être heureux dépend de prises de conscience qui vont venir court circuiter nos vielles croyances, nos mauvaises habitudes, nos conditionnements culturels et environnementaux, En clair le bonheur ça s'apprend sauf cas exceptionnel des personnes nées avec sagesse suprême qui ont intuitivement la connaissance de Soi ! Mais pour chacun de nous, il va falloir faire page blanche, repartir de zéro faire un reset de tout ce que nous avons appris, en clair il s'agit de devenir créateur de sa vie ; et Anne Ducroq nous rappelle que le bonheur n'est pas une obligation ! Dans la société d'aujourd'hui femmes et hommes sont responsables de leur bonheur et coupables s'ils n'y arrivent pas ! Alors sachons accepter le négatif, sachant que le bonheur n'est pas le but de la vie, le but de la vie c'est la vie, le bonheur n'est pas au bout du chemin , il est le chemin !

Vous allez trouver dans cet ouvrage plein d'histoires à méditer,Plein d'astuces, de phrases, de mots et d'idées pour semer les graines du bonheur !

Quelques idées bêtes comme chou et appropriées au confinement :

parler aux plantes, leur dire du bien, parce que dire du bien à une plante, à son chat ou à quelqu'un ça fait toujours du bien !

manger du pain et des olives inspiré du régime crétois et voir comme cela est bon, aimer la simplicité

caresser son chat, son chien , la main de son compagnon, sentir le contact et ne pas penser

choisir une musique qui nous met en joie et qui nous apaise

allumer une bougie pour marquer un moment de sérénité

choisir une chanson et chanter en karaoké si on ne connait pas les paroles

faire une pause de 5 mn pour méditer

ouvrir un livre et s'y plonger vraiment

prendre un cahier pour noter toutes ses pensées

1 colorier un mandala

Anne Ducroq « le bonheur ça se pratique" aux éditions de la Martinière