Et si on attendait pas demain pour vivre ? Arrêtons de procrastiner

La procrastination vous pratiquez ? Alors voici quelques bonnes raisons pour ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire dès à présent. Christine Deiss sophrologue à Tours, vous explique.

« Procrastiner » c’est remettre à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui. On est nombreux à faire ça : il y a celui qui dit « à la retraite je ferai ça… ». Cette autre personne qui a un compte « épargne temps » qu’elle n’utilise surtout pas, en attendant de l’utiliser plus tard. Vous avez aussi cette femme qui dit « quand j’aurai élevé mes enfants, je pourrai m’occuper de moi… ». C’est ça procrastiner ! Remettre à demain ce que l’on pourrait faire aujourd’hui.

Mais quel pouvoir avant nous sur « plus tard » ? Qu’est-ce qui nous assure que plus tard nous pourrons effectivement faire ça ? Finalement on passe à côté de plein de choses, on est en train de gaspiller le temps de maintenant. Et parce qu’avec la vie, on ne sait pas ce qu’elle va nous offrir, elle peut basculer d’un moment à l’autre, on le voit en ce moment autour de nous, il y a des tas de choses qui se passent, qui font que l’imprévu met fin à tous ces projets que l’on pouvait avoir ! C’est bien d’avoir des projets mais l’idée c’est de les vivre là, maintenant.

Deux avantages : le premier c’est pour alléger notre cerveau : quand on a une idée en tête et qu’on dit « je ferai ça plus tard », c’est comme pour notre ordinateur, le dossier est ouvert et tourne en boucle dans la tête… Mais tant qu’il n’est pas fermé, il est là et notre cerveau se fatigue. Donc, en fait, il faut le faire maintenant ! Et vous le savez bien : ce qui est fait n’est plus à faire ! Cela permet d’alléger notre cerveau et de gagner en sérénité. Le deuxième avantage à être dans l’instant présent c’est de faire l’expérience. Ce vécu que vous allez avoir, vous ne savez pas qu’il pourra vous servir plus tard, pour ce futur que vous imaginez.

Par exemple une personne qui a comme passion, la peinture… « Plus tard je peindrai quand j’aurai du temps » mais si elle se met à peindre dès maintenant, à satisfaire sa passion et à se donner le temps, là maintenant de le faire et bien qui sait ? Peut-être que demain, elle sera en mesure d’exposer parce qu’elle aura fait tellement de dessins qu’elle aura progressé et qu’elle deviendra peut-être une artiste reconnue alors qu’elle n’aurait pas pu l’imaginer avant ! Et peut-être, que ça ne serait jamais arrivé. D’où l’intérêt d’arrêter cette procrastination et de vivre l’instant présent, de faire ce que vous avez envie de faire, maintenant et de ne pas attendre plus tard. Ne gaspillez pas le temps présent, c’est vraiment le conseil que j’ai envie de vous transmettre. Mais vous qu’est-ce que ça vous inspire ?