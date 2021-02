Et si c'était vous le prochain "maestro" de N'Oubliez Pas Les Paroles ?

Vos amis vous surnomment "le jukebox" ? Votre douche est votre scène préférée ? Alors il est grand temps de vous lancer et de tenter votre chance à N'Oubliez Pas Les Paroles. L'émission recherche ses futurs candidats en Touraine.

Affiche Casting N'Oubliez Pas Les Paroles en Indre et Loire - Air Prodroductions

Chaque soir, le programme de France 2 rassemble des millions de téléspectateurs en France, Suisse et Belgique. Plus de 13 ans que l’émission de France 2, menée par Nagui et ses Zikos a fait chanter plus de 4200 candidats autour de la chanson francophone.

Le dernier grand gagnant du jeu en Indre et Loire, c'était Julien, originaire de Beaumont-Louestault, il avait décroché 20 victoires au jeu, et remporté 161 000 euros en 2015.

Julien, et Nagui, sur le plateau de NOPLP, en 2015 - Julien Gaultier

Et bonne nouvelle, le casting se fait à distance pour permettre à tous de le passer en toute sécurité !

Remplissez directement le formulaire sur le site http://inscription.noplp.tv ou appelez le 01 49 17 84 20.

Quelques informations utiles sur le télé-casting :

Les candidats chantent d’abord au téléphone. S’ils sont retenus, ils passeront deux étapes éliminatoires :

- Une étape filmée à envoyer à l’équipe casting (vidéo de présentation et de chant sur bandes-son)

- Un test de paroles de chansons francophones en visio.

Les conseils de l’équipe casting pour réussir votre casting :

- Révisez et apprenez des chansons ! Pas de secret pour arriver sur le plateau et gagner de l’argent : il faut connaître les classiques de la chanson française, acquérir une culture musicale large et éviter les pièges.

- Entraînez-vous à chanter sur des bandes-son. Cela permettra de réviser mais aussi de maîtriser le rythme et votre voix.

- Amusez-vous ! C’est un jeu mais surtout un divertissement. Faites-nous confiance, l’ambiance est bon enfant, comme dans l’émission !