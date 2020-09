Et si on conduisait sa vie en étant le plus possible au présent ?

Et si on conduisait sa vie en étant le plus possible au présent ? Sans avoir en permanence les yeux scotchés sur les rétros arrières ou droits devant, au travers du pare-brise ?

Avez-vous remarqué que nous conduisons notre vie un peu comme nous conduisons notre voiture ? On peut avoir les yeux dans les rétros arrières, on peut avoir aussi les yeux devant, pour voir où on va et puis on a les pieds sur les pédales, tantôt ça accélère, tantôt ça freine, et tout cela de manière automatique !

Quand on est dans une période de vie incertaine, (peut-être par rapport à ce qui s’est déjà passé et qui peut revenir ou pour toute autre inquiétude), j’ai envie de vous proposer d’être justement le plus possible au présent, à la conduite, là maintenant, de votre voiture, de votre vie, et d’arrêter d’avoir temporairement l’œil sur le rétro arrière (e passé c’est le passé), ou d’être tout le temps dans l’inquiétude de ce qui va arriver devant.

Quand on est vraiment à sa conduite, là maintenant, on est plus en mesure d’apprécier ce qui est, et de ne pas s’inquiéter pour ce qui va arriver. Voilà j’avais envie de partager un petit peu cette image de comparer la conduite de notre vie à la conduite d’un véhicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous, qu’est-ce que ça vous inspire