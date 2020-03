Et si on faisait... un peu de sport ?

Confiné mais coquet, Quentin Lhuissier n’a pas l’intention de laisser le coronavirus corrompre sa carrure herculéenne. Vivre dans 32m2, OK, qu’à cela ne tienne. On étend son tapis de sol, on passe sa tenue de sport, on lance la musique et... oui bon, la motivation manque un peu. On essaie d’aller la chercher sur YouTube ? De nombreux coach proposent des accompagnements d’exercice, et c’est gratuit. Pour des résultats euh... divers.

Faire du sport dans 32m2

Au final, pourquoi aller si loin alors qu’on a Jérôme Alonzo sur France Bleu ?