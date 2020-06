Et si nous faisions notre marché pour les habitants du secteur de Besançon aux Jardins de Cocagne

Fruit et légumes de saison, les Jardins de Cocagne à Chalezeule permettent une belle réinsertion pour ceux qui y travaillent et un joli panier pour ceux qui sont clients, Alors Heureux !

La qualité est aux portes de la ville de Besançon, fruits et légumes de saison n’attendent que Vous.

A Chalezeule que borde le Doubs, la rivière, qui va après ceinturer la Capitale Comtoise,

aux Jardins de Cocagne, on produit et vend des fruits et légumes, des jus et nectar de pommes..., bio

Et la spécificité des jardins de Cocagne ça n’est pas l’exotisme du nom comme Cocagne,

Le Pays de Cocagne est, dans l'imaginaire de certaines cultures européennes, une sorte de paradis terrestre, une contrée miraculeuse où la nature déborde de générosité pour ses habitants et ses hôtes

Et l’image première qui apparait si vous taper Cocagne,

Laisse peu de doute sur le côté paradis et bien-être de ceux qui s’y trouvent,

Les Jardins de Cocagne donc, C’est une association, une structure d’insertion par l’activité économique, atelier, chantier d’insertion.

Ce qui veut dire que les salariés sont en insertion, une quarantaine de personnes.

Ils datent de 1991, les jardins et ont fait leur bonhomme de chemin sur la place

Avec une invitation, chaque vendredi, dans « Graines de maraichers », le magasin sur place et non-stop de 10 à 19h.

Sinon, il y a les paniers pour lesquels on peut s’abonner et en bénéficier chaque semaine dans l’agglomération de Besançon.

Alors sans tenir compte de la saison juste pour les couleurs : fraises, choux, pommes, jus ou nectar de pommes-framboises-groseilles-mures, pommes de terre, salades…faites votre choix.

Les jardins de Cocagne à Chalezeule avec une Boutique ou des paniers garnis sur commande.