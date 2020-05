Une Perspective, fin mai début juin, la fête des Voisins et surtout celle des Mamans Et comme pour les deux, il va falloir improviser une autre façon de fêter, une idée SOLIDARITE vous est suggérée, la Petite Manufacture à Besançon.

Et si nous Pensions à la fête des mères avec un Cadeau Unique des Artistes et Artisans d'Art, la Petite...

Le calendrier grégorien nous révèle les jours fêtés, comme le 7 juin prochain,

La fête des mères, celle des Mamans,

Alors Pensez un achat solidaire.

On anticipe, on y réfléchit et si on est dans le secteur de Besançon,

Suite au covid-19

On pense à l’artisanat, aux métiers d’art que l’on peut soutenir en y pensant, Oui

Mais surtout en l’aidant à se relever, survivre à ce naufrage infligé par le confinement et l’arrêt du commerce de proximité.

Bienvenue Rue de Pontarlier à Besançon dans "la Petite Manufacture",

Un collectif d’artisans, de créateurs

Pour lequel on peut lire parmi les commentaires

Romy : Beaucoup de choix, des pièces magnifiques, il y en a pour tous les goûts... J'adore

Ou

Magda : Première visite et je n’ai qu’un seul regret: ne pas y être allé avant! Que de belles choses! Et pour tout budget. Accueil très chaleureux, boutique très jolie et belle variété d’objets, bijoux, vêtements.

La Petite Manufacture, rue de Pontarlier avec donc une trentaine d’artisans qui exposent, art et artisanat,

Et qui ont besoin de notre soutien !

un Atelier-boutique associative d'art et artisanat d'art comme souligné,

où l'on y vend des créations artisanales et on y propose des stages de bijouterie.

Pour être complet, on répare aussi des bijoux précieux et bijoux fantaisies.

Et pour que survive ce collectif, cette association qui gère l’endroit vous adresse une demande,

un financement participatif afin de créer un petit fond de solidarité aux artisans et artistes exposants.

Ouf, Ils sont presque à la moitié du financement participatif !

Donc Un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont déjà participé !

L'association est sauvée mais le fond de solidarité aux artisans et artistes reste maigre, donc il compte sur vous.

Cette Boutique « la Petite Manufacture » a rouvert ses portes le 15 mai !

Vendredi 15 et j’y ai vu des corbeilles faites avec des bâches recyclées superbes de créativité,

la Petite Manufacture Besançon © Radio France

Des portes-clés poissons, un luminaire par exemple en bois, des bijoux uniques, des vases improbables, des trousses tout format, des savons bio, ...

la Petite Manufacture Besançon © Radio France

Et un site internet qui n’attend que VOUS

« La petitemanufacture.fr » en un seul mot.

Alors avec vos achats Maman ne sera qu’heureuse…

On y pense et pas que, on agit…

https://www.facebook.com/pg/lapetitemanufacturedart/photos/?tab=album&album_id=122658271718175&ref=page_internal