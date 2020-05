Et si on prenait des nouvelles : de la Thionvilloise avec les Dames de Cœur.

La Thionvilloise, marche-course contre le cancer qui devait avoir lieu le 14 juin 2020 ne pourra se tenir physiquement compte-tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais elle aura lieu sous une autre forme, virtuelle et encore plus virale.

En revanche cette crise ne doit pas stopper l’élan de solidarité et l’aide qui est apportée aux malades et à leur famille. Depuis le début du confinement, les activités des "Dames de cœur" se poursuivent de façon virtuelle, au quotidien, et une écoute personnalisée aux personnes en situation difficile est proposée par leurs intervenants. Par contre, elle les contraint cette année à annuler La Thionvilloise prévue initialement le 14 juin 2020. Un nouvel événement la remplacera : « La Thionvirtuelloise » un événement France Bleu Lorraine.

Pas de marche ni de course dans les rues de Thionville cette année, mais une invitation à se mobiliser jusqu’au 14 juin, par écran interposé.

Il s’agit de bouger chez soi, habillé d’un tee shirt rose des anciennes éditions, se photographier et partager avec notre phrase choc « Pour les actions des Dames de Cœur, je m’implique, je clic ! » sur la page dédiée du site : www.lesdamesdecoeur.fr.

Parallèlement, tout au long de ce mois de mai et en juin prochain, l'association va faire vivre cette Thionvirtuelloise via la page Facebook et leur nouveau site internet au travers de vidéos, impliquant les adhérents, les intervenants, certains groupes ayant participé aux éditions antérieures et le comité afin de mobiliser le plus grand nombre. Tous ces éléments, photos et vidéos, donneront lieu à la réalisation d’un montage, qui sera dévoilé le 14 juin. Une cagnotte dédiée est d’ores et déjà en place toujours via le site pour les aider à poursuivre les actions et activités initiées depuis plusieurs années par l’association. Les dons sont également possibles par chèque libellé au nom des Dames de Cœur à adresser à : Association Les Dames de Cœur / Cagnotte – 15 rue Pasteur – 57100 Thionville.

#la thionvirtuelloise

#Pour le actions des Dames de Cœur, je m’implique, je clic !

www.lesdamesdecoeur.fr