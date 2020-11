Etape 5 : Courbanges / Brion

De Courbanges, nous rejoindrons Besse-en-Chandesse. labellisée « Petite Cité de Caractère, lié à l'histoire de France et à la royauté, la cité médiévale et Renaissance de Besse est longtemps restée l'un des fiefs des Médicis.

Nous parcourons ses rues pavées et étroites, en admirant ses belles demeures du 12 et 16e siècle et en visitant son beffroi ou ses remparts: huit bâtiments sont classés au patrimoine des Monuments Historiques.

Besse-en-Chandesse © AFP - GUY Christian

5km plus loin, nous profiterons de la beauté du lac Pavin, le plus jeune volcan de France et le lac le plus profond d’Auvergne (92m). Il s’agit d’un Marr. Le Marr a été créé suite à la rencontre d’une poche d’eau avec la couche magmatique à très haute température. La poche d’eau s’est transformée en vapeur et l’énorme pression crée par cette vapeur a fini par provoquer une explosion qui est à l’origine de ce cratère

Ensuite nous passerons devant le lac de Montcineyre, 40ha de tranquillité entouré d’hêtres. La baignade, le canotage et la pêche y sont strictement interdits, il constitue une réserve d’eau potable pour la ville d’Issoire et ses environs.

Après le village de Compains nous monterons sur le plateau du Cézallier pour profiter de vastes paysages, véritable paradis pour les randonneurs avant de terminer à Brion.

Le Cézallier, est un plateau volcanique situé entre 1200 et 1500 mètres d’altitude qui s’étend sur trois départements de la région Auvergne : Le Puy-de-Dôme , le Cantal et la Haute-Loire . Souvent appelé la petite Mongolie Auvergnate pour sa ressemblance avec les steppes mongoles, parfois comparé aux paysages d’écosse, le stratovolcan auvergnat appelé Cézallier vous propose une immersion totale dans une nature préservée. Des pâtures à perte de vue, des sources de la couze d’Ardes aux sources salées d’Arvie, en passant par les lacs, les couzes, les cascades et les ruisseaux font de ce territoire un espace idyllique pour les adeptes du tourisme vert

Brion © AFP - CORMON Francis

Réécoutez l'étape du jour avec Michel Avard, président de la fédération française de randonnée du Puy de Dôme

Etape 5 : Courbanges / Brion Copier

Votez chaque jour pour le GR 30 sur le site mongr.fr et tentez de gagner des lots FFrandonnée !

Prochaine étape : Brion / St Genès Champespe.